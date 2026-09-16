Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Megaoperação mira grupo suspeito de tráfico e homicídios na Bahia e outros estados

Operação Eirene II também cumpre mandados em São Paulo, Minas Gerais e Goiás

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:32

Operação Eirene II é deflagrada pela FICCO/BA, PM, PC e PF nos estados da Bahia, SP, MG e GO Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma megaoperação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, extorsão e crimes relacionados a armas de fogo. A Operação Eirene II é realizada de forma integrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA) e pelas polícias Militar, Civil e Federal.

As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na Bahia, os mandados são cumpridos em Salvador, Jequié, Mutuípe, Laje, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itapetinga, Serrinha e Brumado.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
1 de 6
— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Segundo as investigações, o grupo criminoso tem atuação principalmente na região Sudoeste da Bahia, com destaque para Jequié e municípios próximos.

A Justiça autorizou a constrição patrimonial de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens relacionados aos investigados. A medida faz parte das ações para atingir a estrutura financeira da organização investigada.

Participam da operação equipes da FICCO/BA, Polícia Federal, 9ª e 4ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), além dos Comandos de Policiamento das regiões do Médio Rio de Contas, Recôncavo, Sudoeste e Sul.

Também integram a ação a FICCO Ilhéus, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (SEAP/BA).

Mais recentes

Imagem - Jejum de estímulos: veja como reduzir notificações e recuperar a concentração em uma rotina hiperconectada

Jejum de estímulos: veja como reduzir notificações e recuperar a concentração em uma rotina hiperconectada
Imagem - Seu corpo pode ser mais velho ou mais jovem que sua idade? Veja o que a ciência já consegue medir

Seu corpo pode ser mais velho ou mais jovem que sua idade? Veja o que a ciência já consegue medir
Imagem - 1,2 mil crianças em abrigos: TJBA lança projeto e mira processos atrasados e novas famílias

1,2 mil crianças em abrigos: TJBA lança projeto e mira processos atrasados e novas famílias