INVESTIGAÇÃO

Megaoperação mira grupo suspeito de tráfico e homicídios na Bahia e outros estados

Operação Eirene II também cumpre mandados em São Paulo, Minas Gerais e Goiás

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:32

Operação Eirene II é deflagrada pela FICCO/BA, PM, PC e PF nos estados da Bahia, SP, MG e GO Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma megaoperação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, extorsão e crimes relacionados a armas de fogo. A Operação Eirene II é realizada de forma integrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA) e pelas polícias Militar, Civil e Federal.

As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na Bahia, os mandados são cumpridos em Salvador, Jequié, Mutuípe, Laje, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itapetinga, Serrinha e Brumado.

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Segundo as investigações, o grupo criminoso tem atuação principalmente na região Sudoeste da Bahia, com destaque para Jequié e municípios próximos.

A Justiça autorizou a constrição patrimonial de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens relacionados aos investigados. A medida faz parte das ações para atingir a estrutura financeira da organização investigada.

Participam da operação equipes da FICCO/BA, Polícia Federal, 9ª e 4ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), além dos Comandos de Policiamento das regiões do Médio Rio de Contas, Recôncavo, Sudoeste e Sul.