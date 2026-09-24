CONFIRA

Cidade do sudoeste lidera ranking e é apontada como a melhor da Bahia para viver

Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 apresenta um panorama da gestão pública local a partir de indicadores estruturados

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:28

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, foi apontada como a melhor cidade para viver no estado, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

De acordo com o levantamento, o município, localizado no sudoeste baiano, se destaca em indicadores relacionados ao acesso à saúde e à educação, segurança pública, saneamento básico e meio ambiente.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

No ranking regional, Vitória da Conquista ocupa a 17ª posição entre os municípios do Nordeste. Já no cenário nacional, aparece na 243ª colocação.

Os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios são ferramentas desenvolvidas pelo CLP com o objetivo de medir a capacidade dos entes federativos brasileiros de promover bem-estar para a população. O levantamento analisa 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, com base em 65 indicadores sociais e econômicos.