Cidade do sudoeste lidera ranking e é apontada como a melhor da Bahia para viver

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Millena Marques
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:28
Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, foi apontada como a melhor cidade para viver no estado, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).
De acordo com o levantamento, o município, localizado no sudoeste baiano, se destaca em indicadores relacionados ao acesso à saúde e à educação, segurança pública, saneamento básico e meio ambiente.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
No ranking regional, Vitória da Conquista ocupa a 17ª posição entre os municípios do Nordeste. Já no cenário nacional, aparece na 243ª colocação.
Os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios são ferramentas desenvolvidas pelo CLP com o objetivo de medir a capacidade dos entes federativos brasileiros de promover bem-estar para a população. O levantamento analisa 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, com base em 65 indicadores sociais e econômicos.
Com base em dados oficiais, os rankings oferecem um panorama da gestão pública local a partir de indicadores estruturados em pilares como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental.