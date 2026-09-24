Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade do sudoeste lidera ranking e é apontada como a melhor da Bahia para viver

Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 apresenta um panorama da gestão pública local a partir de indicadores estruturados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:28

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, foi apontada como a melhor cidade para viver no estado, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

De acordo com o levantamento, o município, localizado no sudoeste baiano, se destaca em indicadores relacionados ao acesso à saúde e à educação, segurança pública, saneamento básico e meio ambiente.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
1 de 8
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC

No ranking regional, Vitória da Conquista ocupa a 17ª posição entre os municípios do Nordeste. Já no cenário nacional, aparece na 243ª colocação.

Os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios são ferramentas desenvolvidas pelo CLP com o objetivo de medir a capacidade dos entes federativos brasileiros de promover bem-estar para a população. O levantamento analisa 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, com base em 65 indicadores sociais e econômicos.

Com base em dados oficiais, os rankings oferecem um panorama da gestão pública local a partir de indicadores estruturados em pilares como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental.

Tags:

Bahia Ranking

Mais recentes

Imagem - Três corpos são encontrados em mata de Cajazeiras uma semana após operação com nove mortos

Três corpos são encontrados em mata de Cajazeiras uma semana após operação com nove mortos
Imagem - Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia

Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia
Imagem - Depressão pode começar com isolamento e perda de interesse; veja sete sinais que merecem atenção

Depressão pode começar com isolamento e perda de interesse; veja sete sinais que merecem atenção