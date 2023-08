Membros de quadrilha especializada em roubar farmácias são presos após crime na Boca da Rio

Três integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de farmácias de Salvador foram presos na Boca do Rio, na noite de terça-feira (1º), depois de furtarem um estabelecimento.



O trio foi preso por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na Avenida Paralela, quando fugiam após o crime. “Fomos acionados por populares informando sobre o furto, ocorrido na farmácia localizada na Boca do Rio. Imediatamente as nossas equipes diligenciaram objetivando localizar o veículo descrito na denúncia. Na Paralela, a equipe identificou o carro e realizou a ordem de parada. Após revista veicular, constatou-se que todo material furtado estava dentro do automóvel”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.