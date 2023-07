Membros de torcida organizada são presos por roubo e agressão na Suburbana

Dois homens foram presos em flagrante por roubar e agredir outras duas pessoas na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), nas proximidades do acesso ao Alto do Cabrito. Segundo a polícia, os dois agressores fazem parte de uma torcida organizada e as vítimas estavam com a camisa do clube adversário. Os nomes não foram divulgados.



O crime foi realizado na noite de sábado (22). As vítimas avisaram a polícia e os investigadores conseguiram localizar os suspeitos embarcando em um ônibus. O veículo que estava com cerca de 50 torcedores foi escoltado até a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gerrc), na Baixa do Fiscal, onde os dois agressores foram identificados.