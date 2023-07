Menina de 11 anos morre após tentar acender fogão com álcool

Uma menina de 11 anos morreu, na segunda-feira (24), vítima de queimaduras de 2º grau após ter tentado acender um fogão utilizando álcool, no Bairro da Paz, em Salvador.



Maria Eduarda Costa Santos foi registrada no Posto Policial do Hospital Geral do Estado no dia 16 de julho, de acordo com a Polícia Civil. Ela chegou na unidade com as queimaduras, e morreu apenas no início desta semana.



A Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança e Adolescente em Salvador (Derca) vai investigar o caso.