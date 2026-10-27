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Menina de 12 anos entrega R$ 8,3 mil após ser ameaçada com imagens íntimas geradas por IA na Bahia

Caso ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:28

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Uma adolescente de 12 anos sofreu extorsão e foi ameaçada de ter supostas imagens íntimas geradas por inteligência artificial (IA) divulgadas em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Quatro adolescentes foram identificados por possível participação no ato infracional.

De acordo com as investigações do Núcleo da Criança e do Adolescente (NCA), em Vitória da Conquista, o caso ocorreu em 14 de outubro, quando um adolescente de 15 anos passou a enviar mensagens à vítima, alegando possuir imagens íntimas dela e exigindo dinheiro sob a ameaça de divulgar o suposto material nas redes sociais.

Com medo, a adolescente retirou escondido R$ 8.300 de uma quantia guardada pelo pai e entregou o dinheiro ao suspeito. Em seguida, ele teria exigido mais R$ 10 mil, intensificando as ameaças.

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As investigações apontaram que a imagem utilizada era uma montagem produzida por inteligência artificial. Outros três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, também foram identificados por possível participação no caso.

A Polícia Civil instaurou um auto de apuração de ato infracional e encaminhou o procedimento à Vara da Infância e da Juventude para as providências legais cabíveis. A quantia recuperada foi devolvida ao proprietário.

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