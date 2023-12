Menino de 1 ano é encontrado morto em balde com água no interior da Bahia

Um menino de um ano foi encontrado morto dentro de um balde com água na zona rural de Sítio do Quinto, no nordeste da Bahia. O caso aconteceu no último domingo (24) e foi registrado na Delegacia Territorial de Euclides da Cunha. A criança foi identificada como Teo de Jesus Santos.



Segundo a Polícia Civil, a mãe havia deixado a criança brincar fora da residência, mas logo depois encontrou Teo desacordado dentro de um balde com água. Uma equipe de saúde prestou atendimento, mas o garoto já estava sem vida.