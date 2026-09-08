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Menino de 7 anos morre após ser atropelado por caminhão betoneira no oeste da Bahia

Bernardo Almeida de Melo andava de bicicleta quando o acidente aconteceu

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:11

Bernardo Almeida de Melo
Bernardo Almeida de Melo Crédito: Reprodução

Um menino de sete anos, identificado como Bernardo Almeida de Melo, morreu após ser atropelado por um caminhão betoneira em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente ocorreu no sábado (5).

De acordo com a Polícia Civil, a criança andava de bicicleta quando foi atingida pelo veículo, que realizava uma manobra de retorno.

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O caminhão atingiu o menino ao fazer uma curva em direção à Avenida Antônio Carlos Magalhães. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O sepultamento do menino aconteceu na segunda-feira (7), em Canarana, cidade onde ele nasceu.

Tags:

Bahia Luís Eduardo Magalhães

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