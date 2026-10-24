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Menino do interior da Bahia que foi atrás de aulas de balé sozinho conquista vaga no Bolshoi

Família organiza vaquinha para pagar a mudança para Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:31

Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi após pesquisar testes sozinho Crédito: Reprodução/g1/Arquivo Pessoal

Arthur Silva Morais Rocha, de 11 anos, garantiu uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que fica em Joinville (SC). O garoto, nascido em Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, recebeu a notícia da aprovação em 17 de outubro. Ele começa a estudar na famosa escola de dança a partir de 2027.

Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi

Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi após pesquisar testes sozinho por Reprodução/g1/Arquivo Pessoal
Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi após pesquisar testes sozinho por Reprodução/g1/Arquivo Pessoal
Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi após pesquisar testes sozinho por Reprodução/g1/Arquivo Pessoal
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Menino de Riachão do Jacuípe passa no Bolshoi após pesquisar testes sozinho por Reprodução/g1/Arquivo Pessoal

Segundo informações do g1, a história começou por iniciativa do próprio menino. Aos 9 anos, ele foi sozinho até a única escola de balé da sua cidade para pedir aulas. O primeiro contato aconteceu em fevereiro de 2024. A professora logo percebeu a facilidade do aluno com os passos, mudou o garoto para uma turma mais avançada e ofereceu uma bolsa de estudos.

Mesmo ouvindo nas ruas que o balé era só para meninas, Arthur usou as redes sociais para conhecer bailarinos profissionais e continuou treinando. Foi também pesquisando online que ele descobriu as seleções do Bolshoi. Depois de muita insistência, ele convenceu a mãe, Juliana Bispo da Silva, a fazer a inscrição para o primeiro teste, na cidade de Camaçari (BA).

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Após passar na fase baiana, Arthur viajou para Santa Catarina e foi aprovado nos exames físicos e de dança finais. O desafio da família agora é conseguir dinheiro. A mãe quer passar dois meses com o filho no sul do país para ajudar na nova rotina, mas precisa bancar os custos de vida na cidade. Para isso, os parentes pedem apoio da prefeitura e organizam vaquinhas.

Apesar de saber que vai sentir falta da Bahia, Arthur prefere focar na dança. O objetivo dele é aproveitar a estrutura da nova escola para dançar cada vez melhor e, no futuro, trabalhar fora do Brasil.

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Tags:

Balé Bolshoi Riachão do Jacuípe

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