Menos de 1,3% da população segue sem luz após quedas de energia em Salvador, diz Coelba

O número de clientes que ainda estão com o fornecimento de energia interrompido em Salvador, nesta quinta-feira (21), representa menos de 1,3% do total de unidades consumidoras do município. Segundo a Neoenergia Coelba, a melhora nas condições climáticas em Salvador e Região Metropolitana e o reforço no efetivo de prontidão foram responsáveis pelo baixo número de unidades sem energia.



A empresa permanece com mais de 3.000 profissionais atuando nas ocorrências e manterá o regime de contingência até a normalização do serviço nas áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas e ventos de até 100 km/h. A situação climática do Estado continua sendo monitorada. Caso necessário, a Neoenergia Coelba ampliará os esforços.