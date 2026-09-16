EDUCAÇÃO

Menos sobrecarga, mais constância

Enem: Como encarar os últimos meses de preparação para o Exame do Ensino Médio

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:22

Com mais de 428 mil inscritos na Bahia, preparação para as provas de novembro migra da repetição exaustiva para diagnósticos precisos, aulas fora do espaço convencional e suporte à saúde mental Crédito: Shutterstock

A poucos meses da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 8 e 15 de novembro, centenas de milhares de estudantes enfrentam uma fase decisiva da jornada escolar. Para além do domínio do conteúdo programático, a reta final exige competências que envolvem o controle da ansiedade, a eficiência na gestão do tempo de prova e a maturidade no processo de escolha da carreira.

Na Bahia — estado que reuniu mais de 428 mil inscritos na última edição, figurando como o terceiro maior contingente de candidatos do país —, redes de ensino vêm ajustando suas práticas pedagógicas para oferecer um suporte que equilibre o rigor acadêmico com a sustentabilidade emocional.

A mudança na abordagem passa pela revisão dos formatos tradicionais de ensino. A repetição contínua de conteúdos cede espaço a estratégias de diagnóstico pedagógico, em que o foco é identificar com precisão as lacunas de aprendizagem de cada estudante. Nesse contexto, iniciativas fora da sala de aula convencional — como aulões interativos promovidos em salas de cinema e em campi universitários — surgem como ferramentas para dinamizar o conhecimento e reduzir a carga de estresse.

Conforme explica Sara Bethânia, pedagoga e coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Salvador, a quebra da rotina habitual desempenha um papel pedagógico estruturante no engajamento dos alunos.

Pedagoga Sara Bethânia salienta a importância de se preparar com estratégia e administrar o estresse Crédito: Divulgação

“Nossa metodologia parte da compreensão de que o estudante é um sujeito integral, que aprende não apenas pela transmissão de conteúdos, mas pela experiência que estabelece com o mundo. Quando promovemos atividades em cinemas, universidades ou outros espaços educativos, não estamos apenas tornando a aprendizagem mais lúdica; estamos ampliando as possibilidades de significação do conhecimento. Ao retirarmos os estudantes da rotina convencional da sala de aula, criamos oportunidades para que eles estabeleçam novas relações com o conhecimento, transformando conteúdos em experiências vividas”, afirma a educadora.

Diagnóstico preciso

A alta concorrência e o volume de inscritos no estado da Bahia elevam a pressão por desempenho. No entanto, a preparação intensiva não deve ser confundida com sobrecarga de estudo. A orientação atual das equipes pedagógicas prioriza a constância e a qualidade da rotina em detrimento do excesso de horas dedicadas às matérias.

A utilização de dados gerados por simulados periódicos, avaliações diagnósticas e plantões de monitoria permite direcionar o esforço do estudante para as áreas em que o aprofundamento é realmente necessário.

“A própria proposta da 3ª série do Ensino Médio possui um caráter eminentemente revisional. No entanto, uma revisão eficaz não significa repetir conteúdos indefinidamente, mas identificar com precisão aquilo que precisa ser consolidado ou aprofundado. Por isso, trabalhamos a partir do diagnóstico pedagógico. Defendemos que constância é mais importante do que intensidade. Uma preparação sustentável, organizada e baseada em metas realistas produz melhores resultados do que jornadas exaustivas de estudo que comprometem a saúde emocional do estudante”, ressalta Sara Bethânia.

Cuidado emocional

O medo do fracasso e a apreensão em relação à entrada no Ensino Superior são apontados por pesquisas acadêmicas como os principais gatilhos de estresse entre adolescentes de 15 a 18 anos. Quando a ansiedade assume o controle, o rendimento escolar tende a cair, exigindo atenção conjunta de pais e educadores para identificar quando a cobrança ultrapassa os limites do saudável.

Sinais de alerta como alterações bruscas no sono, irritabilidade constante, isolamento social, autocobrança excessiva ou quedas repentinas no desempenho nos simulados indicam a necessidade de intervenção. Para mitigar esses efeitos, a recomendação é estruturar redes internas de apoio que integrem orientação pedagógica, acompanhamento psicológico e um canal aberto de comunicação com os responsáveis.

A palavra-chave para o período que antecede a prova é o equilíbrio. De acordo com a coordenadora do Colégio Marista Salvador, tanto a aceleração desmedida quanto a interrupção total dos estudos a poucas semanas do exame podem prejudicar o candidato.

“A palavra-chave nesta reta final é equilíbrio. Nem a intensificação excessiva nem a desaceleração completa costumam produzir bons resultados. O ideal é manter uma rotina organizada, com revisões estratégicas, produção regular de redações e resolução frequente de questões. O estudante precisa desenvolver disciplina para não acumular conteúdos, mas também reservar momentos de lazer, descanso e atividade física. A aprendizagem depende da qualidade do estudo, não apenas da quantidade de horas dedicadas a ele”, pontua a pedagoga.

Orientação vocacional

A indefinição quanto ao curso universitário é outro fator que amplia a angústia dos estudantes durante a preparação. Para apoiar a tomada de decisão, as feiras de profissões e as simulações práticas têm se consolidado como etapas estratégicas no processo educacional. Experiências como oficinas de procedimentos médicos, simulações de júris no campo do Direito ou dinâmicas nas áreas de Engenharia e Forças Armadas aproximam o jovem do cotidiano profissional.

A vivência concreta permite que o estudante avalie suas afinidades de forma pragmática, reduzindo o peso da incerteza antes da divulgação dos resultados.

“A escolha profissional é um dos processos mais desafiadores da adolescência porque envolve projeções sobre o futuro e construção de identidade. Nesse sentido, as experiências vocacionais desempenham um papel decisivo. Quando um estudante participa de uma simulação cirúrgica, de um júri simulado ou de atividades práticas relacionadas a diferentes profissões, ele deixa de imaginar uma carreira apenas de forma abstrata e passa a experimentar aspectos concretos daquela realidade. Essas vivências favorecem escolhas mais conscientes e diminuem a ansiedade decorrente da tomada de decisão”, explica Sara Bethânia.

Além disso, os encontros promovidos entre estudantes de colégios privados e da rede pública em aulões integrados enriquecem a preparação ao promover a convivência com a diversidade.

“A riqueza desses encontros está justamente na possibilidade de sermos afetados pelo outro, por suas histórias, perspectivas e modos de compreender o mundo. Sob o ponto de vista pedagógico, trata-se de um ambiente de aprendizagem marcado pela multirreferencialidade, em que diferentes trajetórias se encontram e produzem novas formas de compreender a realidade”, complementa a educadora, citando o conceito de experiência do filósofo Jorge Larrosa.

Estratégia

O desempenho final no Enem é influenciado não apenas pelo conhecimento teórico acumulado, mas pela capacidade de gerenciar o tempo e tomar decisões sob pressão. A prática constante em simulados que reproduzem o formato e as condições do exame auxilia na criação de um ritmo de prova mais seguro.

Nos dias da avaliação, a orientação estratégica é iniciar o caderno pelas questões e áreas do conhecimento de maior familiaridade, o que contribui para consolidar a confiança inicial e diminuir a ansiedade. Para o momento da prova, o direcionamento aos candidatos enfatiza a valorização do percurso construído ao longo do ano.

“Meu principal conselho é que o estudante confie no processo que construiu ao longo do ano. A confiança não nasce na véspera da prova; ela é resultado da preparação realizada diariamente, com dedicação, disciplina e perseverança. Nas semanas que antecedem o Enem, o foco deve se deslocar gradualmente para o equilíbrio emocional. Dormir bem, alimentar-se adequadamente, preservar momentos de descanso e evitar comparações são atitudes tão importantes quanto estudar. Acima de tudo, é importante lembrar que nenhuma prova é capaz de medir integralmente o valor de uma pessoa. O Enem é uma oportunidade importante, mas também é apenas uma etapa de uma trajetória muito maior”, conclui Sara Bethânia.

GUIA DE PREPARAÇÃO PARA A RETA FINAL DO ENEM

Aposte no diagnóstico, não na repetição exaustiva: Utilize o desempenho em simulados e exercícios passados para mapear dúvidas específicas e direcionar a revisão para os tópicos que exigem consolidação.

Mantenha a constância com metas realistas: A qualidade do tempo de estudo é mais relevante do que o volume total de horas. Estabeleça uma rotina diária previsível com pausas programadas.

Atenção aos sinais de sobrecarga emocional: Alterações no sono, irritabilidade, isolamento e queda no rendimento indicam a necessidade de desacelerar e acionar a rede de apoio escolar e familiar.

Combine treino técnico e descanso: Mantenha a produção regular de redações e a resolução de questões anteriores, mas preserve horários fixos para lazer, descanso e atividades físicas.

Experimente a prática vocacional: Participe de feiras de profissões, simulações práticas e conversas com profissionais para tornar a escolha da carreira mais concreta e menos abstrata.