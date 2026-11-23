Evento

Mercado Iaô reúne Cortejo Afro, Sued Nunes e 100 empreendedores criativos no MAM

Edição especial promoveu encontro entre cultura, empreendedorismo e economia criativa

D Da Redação

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05:00

Edição especial do Mercado Iaô, projeto realizado pela Fábrica Cultural há mais de uma década, reuniu 100 empreendedores e teve apresentações do Cortejo Afro e Sued Nunes Crédito: Victor Fernandez e Diogo Andrade/Divulgação

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, recebeu, ontem (22), uma edição especial do Mercado Iaô. Com entrada gratuita, o evento reuniu cerca de 100 empreendedores dos segmentos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado, além de apresentações musicais do Cortejo Afro, da cantora Sued Nunes e do grupo Sambadiar.

A programação, que integrou as celebrações do Novembro Negro e do Dia da Baía de Todos-os-Santos, recebeu a visita da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Realizada pela primeira vez no MAM, a edição marcou uma nova etapa de circulação do projeto pela capital baiana, ampliando os espaços de divulgação e comercialização da produção criativa local. A iniciativa buscou aproximar empreendedores de novos públicos, promovendo oportunidades de negócios e valorizando os saberes e as expressões culturais da Bahia.

Com 12 anos de atuação, o Mercado Iaô já realizou 68 edições, beneficiou cerca de seis mil empreendimentos e movimentou mais de R$ 10 milhões em negócios diretos. O projeto também contribuiu para fortalecer a Península de Itapagipe como território cultural e turístico de Salvador. Em 2026, a iniciativa passou por Cachoeira e Castro Alves, além de realizar uma edição em Salvador, em março.

A escolha da programação também destacou a contribuição da população negra para a formação cultural e econômica do estado. As apresentações do Cortejo Afro e de Sued Nunes levaram ao público diferentes expressões da música produzida na Bahia, em diálogo com a proposta de valorização da ancestralidade e da diversidade cultural.

“O Mercado Iaô é muito mais do que um espaço de comercialização. É um grande mercado da Bahia, um lugar de identidade, impacto social, encontro e experiência”, afirmou Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural. Segundo ela, o projeto conecta comunidades, economia criativa e iniciativas empreendedoras, fortalecendo a produção cultural e econômica do território.