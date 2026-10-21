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Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana

Ceasa e Mercado do Rio Vermelho fecham no domingo (25); outros espaços terão funcionamento normal ou reduzido

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:00

Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana
Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana Crédito: ASCOM SDE

Em razão do segundo turno das eleições presidenciais, equipamentos administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) terão alterações no funcionamento neste fim de semana.

2º turno das eleições: equipamentos administrados pela SDE terão horários de funcionamento alterados

Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana por ASCOM SDE
Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana por ASCOM SDE
Museu Geológico da Bahia sedia Encontro Internacional de Meteoritos e Impactitos nesta quarta-feira (1º) por Mário Marques/Divulgação
Museu Geológico da Bahia por divulgação
Museu Geológico da Bahia por Divulgação Museu Geológico da Bahia
Museu Geológico da Bahia terá programação especial por Ascom/SDE
Oficinas de lapidação e joalheria são oferecidas pelo Instituto Gemológico da Bahia ( por Marina Silva/CORREIO
Ceasa do Ogunjá só funciona com metade da capacidade por Marina Silva/CORREIO
Ceasa do Ogunjá só funciona com metade da capacidade por Marina Silva/CORREIO
Ceasa do Ogunjá só funciona com metade da capacidade por Marina Silva/CORREIO
Ceasa do Rio Vermelho tem 28 boxes fechados por Marina Silva/CORREIO
Frutas, legumes e verudas vendidas na Ceasa por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O camarão seco grande não teve mudança de preço e custava R$40 o kg na Ceasa no dia 13/09 por Foto: Paula Fróes/CORREIO
Mercado do Ogunjá por Divulgação GOV/BA
Mercado de Paripe por Google Streetview
Mercado de Paripe terá mais de 40 atrações neste carnaval por Divulgação
Mercado do Rio Vermelho por Secom BA
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Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana por ASCOM SDE

O Museu Geológico da Bahia (MGB) ficará fechado no sábado (24) e no domingo (25), com atendimento retomado na terça-feira (27). O Centro Gemológico da Bahia (CGB) não funciona aos fins de semana. Já a Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) e o Mercado do Rio Vermelho não abrirão no domingo (25).

O Mercado do Ogunjá funcionará em horário reduzido, das 6h às 13h. Os mercados de Paripe e das Sete Portas manterão o funcionamento normal, das 5h às 14h e das 6h às 13h, respectivamente.

Confira os horários completos abaixo:

Museu Geológico da Bahia (MGB)

24 e 25/10: Fechado

26/10: Não funciona às segundas-feiras

Centro Gemológico da Bahia (CGB)

Não funciona aos finais de semana

Ceasa

25/10: Fechada

Mercado do Ogunjá

25/10: 6h às 13h — Fechamento antecipado

Mercado de Paripe

25/10: 5h às 14h — Funcionamento normal

Mercado das Sete Portas

25/10: 6h às 13h — Funcionamento normal

Mercado do Rio Vermelho

25/10: Fechado

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