Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana

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Bruno Wendel
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:00
Em razão do segundo turno das eleições presidenciais, equipamentos administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) terão alterações no funcionamento neste fim de semana.
2º turno das eleições: equipamentos administrados pela SDE terão horários de funcionamento alterados
O Museu Geológico da Bahia (MGB) ficará fechado no sábado (24) e no domingo (25), com atendimento retomado na terça-feira (27). O Centro Gemológico da Bahia (CGB) não funciona aos fins de semana. Já a Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) e o Mercado do Rio Vermelho não abrirão no domingo (25).
O Mercado do Ogunjá funcionará em horário reduzido, das 6h às 13h. Os mercados de Paripe e das Sete Portas manterão o funcionamento normal, das 5h às 14h e das 6h às 13h, respectivamente.
Confira os horários completos abaixo:
Museu Geológico da Bahia (MGB)
24 e 25/10: Fechado
26/10: Não funciona às segundas-feiras
Centro Gemológico da Bahia (CGB)
Não funciona aos finais de semana
Ceasa
25/10: Fechada
Mercado do Ogunjá
25/10: 6h às 13h — Fechamento antecipado
Mercado de Paripe
25/10: 5h às 14h — Funcionamento normal
Mercado das Sete Portas
25/10: 6h às 13h — Funcionamento normal
Mercado do Rio Vermelho
25/10: Fechado