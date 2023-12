Mês que vende mais: setor de veículos deve movimentar R$ 2,48 bilhões em dezembro

Concessionárias têm desconto especial em dezembro. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A reta final do ano é marcada pela movimentação em torno das festividades, mas não é apenas na ceia e nos presentes que os baianos investem seu dinheiro nesse período. A prova disso é o aumento nas buscas por carros, incrementado pela época de férias e pelas ofertas típicas da alta temporada. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), seguindo a tendência de alta, as vendas do setor automobilístico devem movimentar R$ 2,48 bilhões em dezembro, representando uma expansão de 7,8% na comparação com o ano anterior.

Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-BA, acredita que o crescimento anual do segmento – que está consolidado como o segundo setor mais robusto do varejo baiano em termos de receita – se deve ao aumento do acesso ao crédito para a população. “Por mais caro que o crédito esteja, a tomada de crédito por parte da população da Bahia e do Brasil todo tem aumentado, segundo dados do Banco Central. Isso mostra uma necessidade [de aquisição, mesmo] diante do valor elevado do veículo. As pessoas precisam de carro, seja para transporte de aplicativo, para locação ou até mesmo para as coisas do dia a dia”, afirma.

Tatiana Barros, gerente da concessionária Eurovia Nissan, destaca que o final do ano é o momento mais esperado para a obtenção de bons resultados nas vendas. “As pessoas se preparam com o 13º salário, juntam ao decorrer do ano uma poupança e fazem caixa justamente para estarem realizando sonhos. Então, esse é o momento não só esperado pelo setor automobilístico, como para o comércio como um todo”, fala.

Para além da realização de sonhos, Guilherme Dietze aponta que a necessidade de revisão e manutenção do veículo para as viagens de fim de ano e para as férias escolares contribui para o cenário positivo de procura no setor automobilístico. O mês de dezembro, inclusive, traz o benefício do 13° salário, que possibilita um dinheiro a mais na conta. Contudo, conforme Dietze, essa quantia não costuma ser utilizada para a aquisição de automóveis – salvo em casos de realização de financiamento –, visto que o consumidor prefere priorizar a quitação de débitos essenciais, como matrículas escolares, IPTU e IPVA.

Por parte das concessionárias, as ofertas para as vendas das últimas unidades de carros 2023/2024 já têm turbinado as vendas desde a Black Friday, ocorrida em novembro. Segundo Renata Gonzalez, gerente da Retirauto Chevrolet, em Salvador, a expectativa é de que dezembro mantenha a tendência. “Final de ano é sempre uma época muito animada nas vendas porque vem muita promoção e a montadora colabora muito, já que é fechamento de ano. Desde a Black Friday, aumentou bastante o fluxo de loja e de procura, assim como as condições estão melhores. Quanto mais chega perto do final do ano, mais animado fica”, ressalta.

Na Eurovia Nissan, localizada na Paralela, em Salvador, o vendedor Rodrigo Ribeiro, 22 anos, diz que o melhor momento do ano, no que tange às vendas de carros da Nissan, está ocorrendo neste mês de dezembro. “Em dezembro vende mais, mas desde novembro estamos com um número de vendas bastante alto. Nós temos um carro SUV, que é o Kicks. Ele sai muito, então vai ter uma frequência de venda bastante grande”, projeta.

Para fazer jus à tendência de crescimento nas vendas, o gerente de veículos novos da Renault, Luciano Aragão, tem como meta a comercialização de 80 carros até o final do ano. “No mês de dezembro a expectativa é a melhor que tem, porque tem muitas ações e muitos eventos. É um mês bastante árduo no intuito de metas”, pontua.

Com baixo preço como atrativo principal, as concessionárias Citroen-Peugeot têm uma linha de carros promocionais e aposta nela para começar 2024 com ótimos resultados. “Estamos com a expectativa muito grande por conta do preço, do custo-benefício e da modalidade dos carros da linha Citroen C3. A procura aumentou bastante desde novembro, deu uma caidinha no início do mês – o que é normal, porque todo mundo espera as ofertas de final do ano –, mas agora voltou a crescer novamente”, relata a vendedora Eliane Carmo, de 38 anos.

Já na concessionária Grande Hyundai Paralela, uma ação da montadora proporcionou descontos nas compras de alguns veículos, dentre eles o Creta, modelo de entrada entre os SUVs. Contudo, Gledemiilton Campos, gerente do local, afirma que as vendas em dezembro não começaram como o planejado.

A Volkswagen, Toyota e BYD foram procuradas pela reportagem, mas não responderam.