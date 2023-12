Mesmo com decisão contrária da Justiça, corrida de jegue reúne 3 mil pessoas em Feira de Santana

O evento aconteceu no Parque Coliseu do Sertão . Crédito: Divulgação

Uma corrida de jegue, que aconteceu neste domingo (3), durante a ‘I Cavalgada Princesa do Sertão’, causou polêmica em Feira de Santana. Isso porque a corrida foi suspensa pela 2º Vara de Fazenda Pública do município depois que uma ação foi movida por advogados da causa animal. O evento contou com a presença de cerca de 3 mil pessoas, de acordo com a organização.



Mesmo com a decisão do juiz Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, que determinou a suspensão da corrida, o evento aconteceu na manhã deste domingo (3). O juiz levou em consideração a ausência de informações sobre o bem-estar dos animais. A ação foi por advogados do Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas e da Rede de Mobilização pela Causa Animal.

Paulo Silva, um dos organizadores do evento, afirma que não houve notificação oficial sobre a decisão do juiz e que, por isso, a corrida foi mantida. Ainda de acordo com Paulo, a competição faz parte da tradição da cidade e acontece desde 1975 em Feira de Santana. A corrida deste ano teve apoio do Governo do Estado através da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur).

Os animais são bem tratados, de acordo com os organizadores. Crédito: Divulgação

“Ficamos sabendo da decisão judicial através das redes sociais, mas nós não fomos comunicados oficialmente e nem fomos citados na ação”, afirma Paulo Silva. A Sufotur e a Prefeitura de Feira de Santana foram procuradas, mas não responderam aos questionamentos da reportagem.

“Estávamos sem realizar o evento há alguns anos por falta de apoio das autoridades. Essa foi a 35º Corrida de Jegues e teve o apoio do Governo do Estado”, completa Paulo Silva. “Foi uma festa muito bonita e tradicional, que já expandiu para vários estados do Brasil. Reunimos um público de 3 mil pessoas e 30 jegues participaram”, afirma o organizador.