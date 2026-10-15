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Metrô Bahia abre seleção exclusiva para mulheres com formação técnica; saiba como se candidatar

Vaga de líder de atendimento e manutenção tem inscrições gratuitas até 26 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:31

Formação para mulheres do Metrô Bahia
Formação para mulheres do Metrô Bahia Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia está com uma oportunidade de emprego exclusiva para mulheres que tenham formação técnica em áreas como Mecânica, Elétrica e Automação Industrial. A seleção é para o cargo de Líder de Atendimento e Manutenção, e as interessadas podem se candidatar gratuitamente até o dia 26 de outubro, pela internet.

Para concorrer à vaga, é necessário ter formação técnica em uma das seguintes áreas: Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou Produção. Também é exigido conhecimento em gestão de equipes e domínio básico do Pacote Office.

A profissional contratada ficará responsável por organizar e distribuir as atividades da equipe, além de preparar e conduzir treinamentos durante a rotina de trabalho. Entre as atribuições estão garantir o cumprimento das normas e políticas da empresa, compartilhar conhecimentos técnicos com as demais profissionais e reforçar as metas de segurança da operação.

O pacote de benefícios inclui assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte ou estacionamento, acesso ao Wellhub (antigo Gympass), folga no aniversário e participação nos lucros e resultados (PLR).

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Como se candidatar

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Metrô Bahia, no endereço. 

Após acessar a página, a candidata deve entrar na seção “Contato” e, em seguida, selecionar “Trabalhe Conosco”. O sistema direcionará a interessada para uma plataforma externa de recrutamento, onde será necessário realizar o cadastro e selecionar a vaga desejada.

Tags:

Emprego Metrô Formação Profissional

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