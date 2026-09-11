OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre vagas de emprego de nível técnico e superior; saiba como se candidatar

Oportunidades são para as áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:50

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia está com vagas de emprego abertas para profissionais com formação técnica e superior nas áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança. Os interessados podem se candidatar até 1º de outubro.

As oportunidades são oferecidas pela empresa da plataforma de Trilhos da Motiva. Para participar, é necessário acessar a área de “Trabalhe Conosco” no site do Metrô Bahia e realizar o cadastro na plataforma de seleção.

Vagas de nível técnico

Na área de Manutenção, a oportunidade é destinada a profissionais com formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica.

Também são requisitos CFT ativo e CNH categoria B.

Vagas de nível superior

Para a função de Supervisor de Inteligência e Segurança, é exigida formação superior em Gestão de Segurança Privada ou áreas relacionadas. O candidato também deve ter experiência em operações de segurança corporativa e inteligência estratégica, cursos na área de Inteligência ou Segurança e CNH.

Já a vaga de Analista de Inteligência e Segurança Pleno exige formação superior em Administração, Segurança Privada, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.

Também são necessários conhecimento avançado em Excel e Power BI e cursos de Inteligência. Pós-graduação em segurança pública ou privada, gestão de riscos e áreas relacionadas é considerada um diferencial.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos estão:

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

Vale-refeição ou alimentação;

Vale-transporte ou estacionamento;

Wellhub (Gympass);

Day off no aniversário;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Como se candidatar

Para concorrer às vagas, o candidato deve:

Acessar o site do Metrô Bahia;

Clicar em “Contato”;

Selecionar a opção “Trabalhe Conosco”;

Acessar a plataforma externa de seleção;

Fazer o cadastro e escolher a vaga de interesse.