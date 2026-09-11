Metrô Bahia abre vagas de emprego de nível técnico e superior; saiba como se candidatar

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Esther Morais
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:50
O Metrô Bahia está com vagas de emprego abertas para profissionais com formação técnica e superior nas áreas de Manutenção, Inteligência e Segurança. Os interessados podem se candidatar até 1º de outubro.
As oportunidades são oferecidas pela empresa da plataforma de Trilhos da Motiva. Para participar, é necessário acessar a área de “Trabalhe Conosco” no site do Metrô Bahia e realizar o cadastro na plataforma de seleção.
Vagas de nível técnico
Na área de Manutenção, a oportunidade é destinada a profissionais com formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica.
Também são requisitos CFT ativo e CNH categoria B.
Vagas de nível superior
Para a função de Supervisor de Inteligência e Segurança, é exigida formação superior em Gestão de Segurança Privada ou áreas relacionadas. O candidato também deve ter experiência em operações de segurança corporativa e inteligência estratégica, cursos na área de Inteligência ou Segurança e CNH.
Já a vaga de Analista de Inteligência e Segurança Pleno exige formação superior em Administração, Segurança Privada, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
Também são necessários conhecimento avançado em Excel e Power BI e cursos de Inteligência. Pós-graduação em segurança pública ou privada, gestão de riscos e áreas relacionadas é considerada um diferencial.
Benefícios
Entre os benefícios oferecidos estão:
Assistência médica e odontológica;
Seguro de vida;
Vale-refeição ou alimentação;
Vale-transporte ou estacionamento;
Wellhub (Gympass);
Day off no aniversário;
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Como se candidatar
Para concorrer às vagas, o candidato deve:
Acessar o site do Metrô Bahia;
Clicar em “Contato”;
Selecionar a opção “Trabalhe Conosco”;
Acessar a plataforma externa de seleção;
Fazer o cadastro e escolher a vaga de interesse.
As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro.