TRANSPORTE

Metrô terá funcionamento estendido durante o Pré-Carnaval

Estação da Lapa funcionará até 1h para o embarque de passageiros

O metrô de Salvador vai funcionar em horário estendido durante o Pré-Carnaval. Entre o sábado (22) e a próxima terça-feira (25), o modal ficará aberto até 1h para embarque na Estação da Lapa. As outras estações seguirão abertas entre 0h e 1h para o desembarque dos passageiros.

O transporte também terá funcionamento initerrupto durante a folia. A operação iniciará às 5h de quinta-feira (27/02) e seguirá até as 23h59 da quarta-feira de cinzas (05/03). Entre 0h e 5h, o embarque será feito nas estações Lapa, Acesso Norte e Rodoviária. As demais estarão abertas para desembarque, com exceção da Estação CAB, que permanecerá fechada durante a madrugada.