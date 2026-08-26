CIRURGIA INCOMUM

‘Meu osso tinha sumido’: jovem passa por raro transplante de cartilagem no joelho após acidente na Bahia

Josué esperou oito meses na fila de transplantes por um osso compatível; foi a segunda vez que procedimento foi realizado na Bahia

Thais Borges

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:34

Josué Anunciação recebeu um transplante de osso e cartilagem feito pelo ortopedista Matheus Azi; procedimento foi o segundo na Bahia Crédito: Divulgação

A rotina era a de sempre: numa segunda-feira, 18h, ao sair do trabalho, o estudante de Educação Física Josué Anunciação, 20 anos, chamou um motociclista por aplicativo para ir para casa. Saiu da estação de Águas Claras em direção a Periperi, onde mora, pela Estrada do Derba. "Como estava tudo parado, ele pegou a contramão e o meu joelho acabou colidindo com um ônibus", lembra. Depois de mais de um mês internado no Hospital do Subúrbio, ele foi transferido para o Hospital Ortopédico da Bahia (Hoeb), unidade administrada pelo Einstein Hospital Israelita. Lá, escutou algo que não esperava.

"Soube que eu precisava de um transplante porque o meu osso tinha sumido no acidente", conta Josué, em entrevista ao CORREIO, nesta quarta-feira (26). Ele entrou na lista de espera e, oito meses depois, passou por um dos transplantes mais raros do mundo: o de cartilagem, devido a uma lesão osteocondral, na última terça-feira (25), no Hoeb. "Foram oito meses de muita ansiedade, porque é um processo longo, exige paciência e exames. No sábado (22), o médico me ligou e disse que faria a cirurgia. Foi uma sensação de felicidade e um pouco de medo também, mas ele falou que ia dar certo". Josué, que trabalhava como analista de solo, teve que passar esse período afastado pelo INSS.

Josué Anunciação recebeu um transplante de osso e cartilagem feito pelo ortopedista Matheus Azi; procedimento foi o segundo na Bahia 1 de 3

De acordo com o médico ortopedista Matheus Azi, que fez o transplante de osso, o quadro de Josué teve complicações ao longo dos últimos meses e ele passou por outras cirurgias. Mas, como o estudante perdeu uma parte da articulação, ficou elegível pra o transplante. Durante a espera, ele chegou a usar uma prótese sintética para reduzir os impactos nas atividades cotidianas.

O tecido ósseo veio de um doador do Rio de Janeiro, com aproximadamente 10 cm de comprimento para o joelho esquerdo. Encontrar um doador compatível é raro porque o osso precisa ser exatamente do tamanho do paciente. Esse tipo de tecido pode resistir até duas semanas, com resfriamento, entre a coleta e a cirurgia. Aqui, desde a identificação do doador e o transplante, a duração foi de cerca de uma semana.

"Sem esse pedaço (da cartilagem do joelho), a pessoa não consegue mexer o joelho, dobrar, caminhar", explica Azi. "Nesse caso específico, é bem raro porque o transplante é osteocondral, de osso e cartilagem. A cartilagem é um tecido sem capacidade de se regenerar, diferentemente do osso ou da pele. Uma vez perdida, não dá para substituir ou voltar".

Esse foi o segundo transplante osteocondral já feito no Hoeb e o segundo que se tem registro na Bahia. O outro paciente, vítima de atropelamento, foi operado no ano passado e está bem. Um transplante de osso comum é mais frequente. Desde 2025, por exemplo, já foram feitos seis na unidade médica.

Procedimento

A cirurgia de Josué demorou cerca de duas horas e contou com uma equipe de quatro ortopedistas, um cirurgião vascular e uma equipe de anestesia. O tecido foi enviado de avião do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, unidade federal no Rio de Janeiro.

"É um tipo de tratamento que acaba sendo dedicado para quando você não tem mais opções reconstrutivas convencionais. Mesmo a nível mundial, é bastante raro", explica o ortopedista. "Para a gente, é uma satisfação muito grande ver um caso como desse paciente jovem que vai ter sua vida ativa e esportiva. Antes, provavelmente, ele não conseguiria mais trabalhar ou praticar atividade física".

De fato, Josué conta que, durante os meses de espera, tinha medo que a prótese saísse do lugar com movimentos mais limitados. Usava um aparelho para dar estabilidade durante a caminhada e, a cada três semanas, tinha que fazer revisão no hospital.