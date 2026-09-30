QUATRO DIAS

Micareta de Feira 2026: confira as regras para blocos, Rei Momo e Point Universitário

Decreto publicado pela Prefeitura define critérios para participação na festa, que será realizada em novembro

Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:06

Micareta de Feira de Santana acontecerá em novembro pela primeira vez Crédito: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana publicou nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial do Município, o decreto que estabelece as regras para a organização da Micareta 2026 e do Esquenta Micareta. Tradicionalmente realizada em abril, o evento acontecerá no segundo semestre pela primeira vez em 2026: a festa será nos dias 19 a 22 de novembro, no Circuito Maneca Ferreira.

O documento define critérios para a participação de blocos e entidades micaretescas, a escolha do Rei Momo e da Rainha e a utilização dos espaços do Point Universitário. Assinado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, o decreto reúne as normas gerais para a organização das atividades e estabelece os principais critérios para os interessados em participar da programação.

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A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) será responsável por detalhar os procedimentos. Os prazos, formulários e demais orientações para as inscrições serão definidos em uma portaria que ainda será publicada.

Os blocos e entidades micaretescas que quiserem participar dos desfiles no circuito da Avenida Presidente Dutra deverão apresentar informações sobre a estrutura e a organização das agremiações.

Entre os documentos exigidos estão a estimativa do número de associados, a indicação de um responsável legal e os contratos firmados com atrações artísticas, trio elétrico e carro de apoio, no caso dos blocos de trio.

O decreto também estabelece regras para o cumprimento dos horários dos desfiles. Será permitida uma tolerância de até 30 minutos para o início da apresentação. Após esse período, o bloco perderá a ordem inicialmente prevista e será deslocado para o final da fila de saídas daquele dia.

A Secel também poderá intercalar atrações contratadas pelo Município entre os desfiles, conforme a organização da programação e a necessidade de manter o fluxo no circuito.

Rei Momo e Rainha

A programação da Micareta 2026 terá ainda o tradicional concurso para escolha da Realeza Micaretesca.

Para concorrer aos títulos de Rei Momo e Rainha, os candidatos deverão ter 18 anos ou mais, apresentar comprovante de residência em Feira de Santana e domicílio eleitoral no município.

Também será necessário entregar uma fotografia colorida de corpo inteiro, no formato 10x15 centímetros, e assinar autorização para uso de imagem.

Point Universitário

Os espaços destinados ao Point Universitário serão exclusivos para comissões de formatura de instituições de ensino superior.

Para participar, os estudantes deverão apresentar um ofício da coordenação do curso que reconheça a comissão e comprove que a colação de grau está prevista para o segundo semestre de 2026 ou o primeiro semestre de 2027.

Também será exigida a documentação pessoal dos responsáveis pelas comissões.