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Thais Borges
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 14:14
O circuito Maneca Ferreira recebe grandes atrações nesta sexta-feira (20), terceiro dia da Micareta de Feira de Santana. Os shows começam às 15h, com a apresentação de Afro Lua Negra, e seguem até as 23h, com uma programação que reúne artistas de diferentes ritmos e estilos musicais.
Entre os principais nomes da noite estão Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia e Thiago Aquino. Também integram a programação Carlinhos Brown, Jau, Oh Polêmico, Edson Gomes, Isaque Gomes e Tonho Matéria, que levam diferentes sonoridades para a avenida.
O público ainda poderá acompanhar as apresentações de Levy Alvim, Monte Zaion, Gabi Moraes, Libú do Reggae e Papel de Seda, ampliando a diversidade musical do circuito.
Confira a programação oficial desta sexta-feira:
15H30 AFRO LUA NEGRA
15H45 EDY VOX
16H TONHO MATÉRIA -BLOCO ODUNGÊ
16H20 PAGODE DO SEGREDO E BERGUINHO - BLOCO DOS AMIGOS
16H40 MONT ZAION
17H PARANGOLÉ - BLOCO POLIMANIA
17H20 LIBÚ DO REGGAE
17H40 BLOCO DOS VAQUEIROS
18H FILHOS DE JORGE
18H20 GABI MORAES
18H40 XANDDY HARMONIA
19H20 CARLINHOS BROWN
19H40 LEVI ALVIM
20H EDSON GOMES
20H20 PAULO BINDÁ
20H40 BALADA DOS DJ'S
21H PEDRO SAMPAIO
21H40 REVOLUSAMBA
22H THIAGO AQUINO
22H40 JAÚ
23H OH POLÊMICO