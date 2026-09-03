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Ministério Público abre seleção de estágio com bolsas de R$ 2,2 mil em Salvador e no interior da Bahia

Inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:08

Ministério Público da Bahia (MP BA)
Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de pós-graduação na área jurídica, com oportunidades em Salvador e em municípios do interior do estado. A bolsa mensal é de R$ 2.200, além de auxílio-transporte.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de setembro, por meio do Instituto Sustente. A taxa de participação é de R$ 55.

Podem participar da seleção candidatos graduados em Direito e matriculados em curso de pós-graduação na área jurídica compatível com as atividades relacionadas às atribuições dos Ministérios Públicos estaduais.

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A prova será aplicada no dia 30 de outubro, a partir das 14h, em formato virtual. Os estagiários selecionados cumprirão jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

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O exame será composto por 10 questões de Língua Portuguesa e 30 questões de Conhecimentos Específicos.

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Estágio Mp-ba

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