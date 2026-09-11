SENTENÇA

Ministério Público cobra medidas para conter incêndios e fumaça em lixão na Bahia

Pedido feito à Justiça exige que município combata focos de fogo e impeça acesso irregular à área

Bruno Wendel

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:30

Incêndios florestais têm acontecido cada vez mais em divesas regiões do planeta Crédito: joedson alves/agencia brasil

O Ministério Público da Bahia (MPBA) pediu à Justiça, no dia 3 deste mês, o cumprimento provisório de sentença contra o Município de Curaçá para impedir novos incêndios no lixão e a propagação de fumaça. A medida foi tomada após o órgão receber relatos de moradores sobre focos de fogo no local. A sentença, de 16 de janeiro, já havia determinado medidas para adequar ambientalmente o lixão, incluindo a proibição de queimar ou permitir a queima dos resíduos.

No pedido, a promotora de Justiça Heline Esteves cobra que o município mobilize pessoal, profissional habilitado e equipamentos para extinguir o fogo, além de acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. O MPBA também quer que, em até 24 horas após a intimação, a prefeitura comprove o início das operações e informe os responsáveis, recursos utilizados e medidas adotadas.