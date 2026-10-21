CONCURSO PÚBLICO

Ministério Público cobra mudanças em concurso de prefeitura de cidade baiana

Recomendação pede adequação do salário de professores ao piso nacional, aumento de cotas raciais e revisão das etapas de avaliação

Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:30

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou à Prefeitura de Catu e à comissão organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 001/2026 uma série de mudanças no certame. Entre as medidas estão a adequação dos salários iniciais dos professores ao piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho quando necessário, e a ampliação da reserva de vagas para candidatos afrodescendentes de 20% para, no mínimo, 30%.

Ministério Público da Bahia (MP-BA) 1 de 4

O documento, assinado pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos no último dia 15, também pede pelo menos duas etapas de avaliação para todos os cargos, com prova objetiva e prova discursiva ou prática. O MP-BA solicita ainda que a inscrição de pessoas com deficiência esteja disponível para todos os cargos com vagas reservadas e que seja reaberto o prazo para inscrição ou alteração da modalidade de concorrência dos candidatos prejudicados por falhas no sistema.