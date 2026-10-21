Ministério Público cobra mudanças em concurso de prefeitura de cidade baiana

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Bruno Wendel
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:30
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou à Prefeitura de Catu e à comissão organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 001/2026 uma série de mudanças no certame. Entre as medidas estão a adequação dos salários iniciais dos professores ao piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho quando necessário, e a ampliação da reserva de vagas para candidatos afrodescendentes de 20% para, no mínimo, 30%.
Ministério Público da Bahia (MP-BA)
O documento, assinado pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos no último dia 15, também pede pelo menos duas etapas de avaliação para todos os cargos, com prova objetiva e prova discursiva ou prática. O MP-BA solicita ainda que a inscrição de pessoas com deficiência esteja disponível para todos os cargos com vagas reservadas e que seja reaberto o prazo para inscrição ou alteração da modalidade de concorrência dos candidatos prejudicados por falhas no sistema.
A recomendação prevê a publicação de uma versão atualizada do edital, com quadro de vagas e cronograma revisados, além da prorrogação das inscrições pelo tempo necessário para divulgar as alterações. A Prefeitura e a comissão organizadora deverão informar ao MP-BA, em até cinco dias corridos, as providências adotadas, com documentação comprobatória. Caso as medidas não sejam atendidas, o órgão poderá recorrer a providências extrajudiciais e judiciais.