POLÍTICA

Ministros acusam Rui Costa de vazamento no governo Lula

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm dito que o colega, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), tem sido o autor de vazamentos na Esplanada, que tem tumultuado a gestão.

A falta de contato de ministros com Lula aumenta as queixas na Esplanada, com vários deles criticando o fato de que suas propostas param no Palácio do Planalto, sem que seja possível recorrer ao presidente. Eles afirmam que Rui Costa criou uma espécie de blindagem a Lula, impedindo que outros assessores e membros do primeiro escalão tenham acesso ao presidente.