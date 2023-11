Missa, shows, cortejo: Programação especial celebra o Dia das Baianas de Acarajé no Centro Histórico

O Centro Histórico de Salvador vai receber uma série de ações especiais, neste sábao (25), em celebração ao Dia das Baianas de Acarajé. A programação, este ano, é parte do Salvador Capital Afro, iniciativa que prevê atraçes para todo o mês da Consciência Negra.



Uma missa especial para a celebração da data acontecerá às 10h, no sábado, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Solenidade será celebrada pelo padre Lázaro Muniz.