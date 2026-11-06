Moda e esporte

Moda Verão 2027 é lançada em primeiro festival wellness da capital baiana

Shopping Barra e Run’t celebram o bem-estar e lançam Moda Verão 2027 com Barra Fashion Wellness

D Da Redação

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:57

Run´t apresenta Barra Fashion Wellness Crédito: Azus Filmes/Divulgação

O Shopping Barra e o Run’t — primeiro festival wellness da capital baiana — realizaram a edição 2026 do Barra Fashion Wellness. Com a proposta de unir a moda e o bem-estar a um lifestyle que celebra a leveza e o autocuidado, o Run´t apresenta Barra Fashion Wellness recebeu os convidados, na Paris Saint-Germain Academy, para dar as boas-vindas à estação mais aguardada do ano com uma programação conduzida por experiências que valorizam o bem-estar e o movimento.

O evento proporcionou ao público uma imersão para um estilo de vida mais equilibrado. Para revelar as principais tendências da Moda Verão 2027, um dos destaques foi o podium fashion, uma intervenção de moda assinada pela consultora nacional em moda e design Daniela Falcão, com styling por Washington Carvalho, da marca baiana Inttuí, e direção do Rodrigo Ladeira. O podium fashion conectou a beleza de uma passarela com o estilo utilitário e dinâmico atual através de looks esportivos versáteis. Durante a apresentação, os convidados tiveram a oportunidade de se inspirar nas produções, combinando peças do sportswear com clássicos.

A programação seguiu embalada pela playlist do DJ FullMode, com a participação interativa dos convidados em diferentes modalidades esportivas e curadoria especializada, com aulas de yoga pela Vidya Studio, mobilidade com Flow Education Brasil e Ritbox. No menu, comidas saudáveis e refrescantes para os dias quentes e coloridos da estação. As ações antecipam também o clima para o Run't, que acontece em dezembro.

Run´t apresenta Barra Fashion Wellness 1 de 7

Celebrando os resultados da ação, a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, destacou a recepção do público. “Reinventar tradições e antecipar o comportamento da moda sempre foi a nossa marca registrada. Esse ano, inovamos mais uma vez por meio da parceria de sucesso com o Run´t, um projeto que reforçou a proposta do Barra Fashion Wellness e traduziu um lifestyle global em diálogo com nossos clientes, que buscam propósito e valorizam o simple chic. Foi gratificante ver nossos convidados desfrutando de vivências tão imersivas em um evento que uniu perfeitamente moda, bem-estar e autocuidado com o autêntico ‘jeito Barra de ser’”, avaliou.