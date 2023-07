Morador da Pituba compra brinquedo em loja e ganha HB20 em sorteio

Um morador da Pituba foi o maior sortudo da campanha da CDL Salvador e Sebrae Bahia, a 2ª edição do São João do Comércio. Guilherme Figueiredo ganhou o maior prêmio do sorteio, um carro zero quilômetro, marca HB20 Hatch, da Hyundai. O sorteio aconteceu nesta sexta-feira (07). Ele fez a compra na loja MegaBMart Brinquedos e Presentes Ltda.



Além de Guilherme, outros cinco sortudos foram premiados na campanha e ganharam um vale-compras de R$ 1.000 cada um. Foram eles: Marcelo Britto, do bairro de Patamares, Camila Albuquerque, de Mata Escura, Gilbert Santos, de Luís Anselmo, Angélica Mendonça, da Barra, e Gilmar Araújo, morador de Candeias (veja lista completa abaixo).