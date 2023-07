Morador da Pituba ganha HB20 em sorteio da CDL Salvador

Um morador da Pituba vai ter uma ótima lembrança dos festejos juninos de 2023. Ele foi o vencedor do sorteio do automóvel zero quilômetro, marca HB20 Hatch, da Hyundai, na última sexta-feira (7).



Ele se junta a outros cinco sortudos premiados na campanha da CDL Salvador e Sebrae Bahia, a 2ª edição do São João do Comércio. Os demais sorteados ganharam um vale-compras de 1.000 reais cada um (veja lista completa abaixo).



A ação promocional São João do Comércio ocorreu entre os dias 7 e 23 de junho, com abrangência em Salvador e Região Metropolitana. Teve realização da CDL Salvador em parceria com o Sebrae Bahia. A campanha tem patrocínio da Rede e apoio da Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia.