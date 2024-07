SALVADOR

Morador do Caminho das Árvores fatura R$ 45 mil na Mega-Sena

As apostas são de Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Ibotirama, Mairi e Salvador - com quatro sortudos. Todas foram simples e únicas, ou seja, o valor não será dividido.

Três apostadores, um do Rio de Janeiro e dois do Rio Grande do Sul, acertaram todas as dezenas e faturaram R$ 54 milhões, o prêmio principal.