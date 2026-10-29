PREMIAÇÃO

Moradora de Lauro de Freitas ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 50 ficaram com participantes de Salvador e 40 com moradores do interior

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:47

Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de junho da Nota Premiada Crédito: Divulgação

Uma moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ganhou o prêmio principal de R$ 100 mil do sorteio de outubro da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (29). Outras 90 pessoas também foram contempladas, cada uma com R$ 10 mil, totalizando R$ 1 milhão em premiações.

Entre os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil, 50 moram em Salvador e 40 em municípios do interior baiano. Ao todo, moradores de 25 cidades do interior foram contemplados nesta edição.

Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari e Vitória da Conquista registraram quatro ganhadores cada. Já Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna e Mucuri tiveram dois contemplados por município.

Outras 17 cidades tiveram um ganhador cada: Amargosa, Barreiras, Canavieiras, Capim Grosso, Catu, Dias d’Ávila, Guanambi, Itapé, Itapetinga, Morro do Chapéu, Porto Seguro, Queimadas, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Ubaitaba e Valença.

A relação completa dos ganhadores pode ser consultada no site e no Instagram da campanha, pelo perfil @notapremiadabahia. Os resultados também são divulgados nos canais oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), responsável pela iniciativa, no Instagram (@sefazbahia) e no Facebook (@sefaz.govba).

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

Nota Premiada Bahia já tem mais de 905 mil inscritos

Criada em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia reúne atualmente mais de 905 mil participantes cadastrados. Desde o início da campanha, 7.508 pessoas já foram contempladas nos sorteios, sendo 4.452 residentes em Salvador, 3.051 no interior da Bahia e cinco moradores de outros estados.

O próximo sorteio está previsto para 19 de novembro. A edição terá novamente 91 prêmios, distribuídos entre 90 contemplações de R$ 10 mil e uma de R$ 100 mil.

Como participar da Nota Premiada Bahia

Para concorrer aos prêmios, é necessário se cadastrar uma única vez no site, preencher o formulário disponível e informar o CPF nas notas fiscais das compras realizadas.

Durante a inscrição, o participante também pode escolher até duas instituições filantrópicas para receber o compartilhamento das notas fiscais vinculadas ao CPF. É possível selecionar uma entidade da área de saúde e outra da área social.

Além de concorrer aos sorteios, os participantes contribuem para o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que beneficia instituições filantrópicas. Atualmente, a iniciativa conta com 544 entidades ativas e regulares.