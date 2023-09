Moradora morre em incêndio de casa no bairro de Cidade Nova

Uma moradora morreu no incêndio da casa dela no bairro de Cidade Nova, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). O incidente aconteceu na Rua 2 de Fevereiro, onde os bombeiros ainda estão concluindo trabalho de rescaldo.



Um vizinho conta que a mulher, que tinha pouco menos de 40 anos, morava sozinha na residência. Ela era moradora do bairro havia cerca de 20 anos. As chamas começaram por volta das 8h e os bombeiros chegaram rápido, diz.