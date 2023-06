Moradores contabilizam prejuízos de até R$10 mil após deslizamento em Sussuarana

Após o deslizamento de terra que atingiu ao menos quatro casas na rua Direta de Pituaçu, na Av. Gal Costa, em Sussuarana, na noite de ontem (20), os moradores contabilizam os prejuízos. Renato Santana, de 52 anos, foi o mais prejudicado até o momento. O barro que deslizou caiu em cima da oficina dele e soterrou metade dos equipamentos e ferramentas que ele utilizava para trabalhar. Segundo ele, a perda chega a R$10 mil. “Fora a oficina, eu tenho apenas o salário da minha aposentadoria. O valor sozinho não dá para nada. Ainda não sei o que farei para reconstruir tudo, precisamos de ajuda”, lamentou o empreendedor que convive no bairro há 27 anos e tem a oficina há quatro anos.

Ela está hospedada na casa da tia - durante os festejos de São João -, que é dona de um dos imóveis prejudicados e contou que, além do dinheiro que eles precisarão desembolsar para saírem de lá, o prejuízo psicológico também é grande.

“Foi um susto durante a noite, senti medo por causa do que poderia acontecer com os meus filhos. O medo continua e provavelmente crescerá essa noite, já que será difícil dormir com o risco de mais terra desabar e a casa cair”, afirmou Tamires.