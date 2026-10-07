Moradores da Av. Vasco da Gama e de Cabuçu podem resolver serviços de água perto de casa

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Bruno Wendel
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:33
Para resolver serviços de água sem precisar se deslocar até uma unidade fixa, moradores da Avenida Vasco da Gama, em Salvador, e de Cabuçu, distrito de Saubara, podem utilizar as unidades móveis de atendimento da Embasa instaladas nas duas localidades até sexta-feira (9). O serviço funciona das 9h às 16h.
Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu
Na Vasco da Gama, a unidade está no estacionamento do Mercado Atakarejo. Em Cabuçu, o atendimento acontece em frente ao campo de futebol, no Loteamento Recreio de Cabuçu. Entre os serviços disponíveis estão segunda via de conta, nova ligação de água, cadastramento na tarifa social, renegociação de débitos e alteração de titularidade.
Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com o imóvel, como conta de água ou de energia elétrica. Desde abril, quando iniciou o serviço com unidades móveis em Salvador e na Região Metropolitana, a Embasa já realizou mais de 3,7 mil atendimentos.