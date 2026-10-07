Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moradores da Av. Vasco da Gama e de Cabuçu podem resolver serviços de água perto de casa

Unidades móveis funcionam das 9h às 16h e oferecem serviços como segunda via de conta, tarifa social e renegociação de débitos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:33

Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu
Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu Crédito: Ascom Embasa

Para resolver serviços de água sem precisar se deslocar até uma unidade fixa, moradores da Avenida Vasco da Gama, em Salvador, e de Cabuçu, distrito de Saubara, podem utilizar as unidades móveis de atendimento da Embasa instaladas nas duas localidades até sexta-feira (9). O serviço funciona das 9h às 16h.

Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu

Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu por Ascom Embasa
Empresas por Reprodução
Empresas por Reprodução
Moradores da Boca do Rio recebem atendimento itinerante da Embasa até sexta-feira (14) por Divulgação/Embasa
Embasa lidera o ranking de fornecedores com mais 2.160 queixas registradas no Procon, por Reprodução
Embasa por Alberto Freitas/Divulgação
Embasa realiza reparos após vazamendo na Boca do Rio por Arisson Marinho/CORREIO
Unidade da Embasa em Vitória da Conquista por Reprodução
Embasa fez manutenção em tubulações por Divulgação
Ação da Embasa em rede de esgoto por Divulgação
Embasa faz reparo emergencial por Divulgação
Remanejamento do serviço pela Embasa por Divulgação Embasa
Equipes da Embasa estão trabalhando para resolver problema no Lucaia por Divulgação/Embasa
1 de 13
Unidades móveis oferecem serviços de água na Av. Vasco da Gama e em Cabuçu por Ascom Embasa

Na Vasco da Gama, a unidade está no estacionamento do Mercado Atakarejo. Em Cabuçu, o atendimento acontece em frente ao campo de futebol, no Loteamento Recreio de Cabuçu. Entre os serviços disponíveis estão segunda via de conta, nova ligação de água, cadastramento na tarifa social, renegociação de débitos e alteração de titularidade.

Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com o imóvel, como conta de água ou de energia elétrica. Desde abril, quando iniciou o serviço com unidades móveis em Salvador e na Região Metropolitana, a Embasa já realizou mais de 3,7 mil atendimentos.

Mais recentes

Imagem - A pneumonia de origem desconhecida na Rússia: o que se sabe sobre a suspeita de peste pneumônica e o que diz a OMS

A pneumonia de origem desconhecida na Rússia: o que se sabe sobre a suspeita de peste pneumônica e o que diz a OMS
Imagem - Funcionária das Osid e mais: quem são os nove presos por traficar drogas do Paraguai para a Bahia

Funcionária das Osid e mais: quem são os nove presos por traficar drogas do Paraguai para a Bahia
Imagem - Vereador mais votado de Salvador em 40 anos, Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal

Vereador mais votado de Salvador em 40 anos, Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal