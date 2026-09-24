Moradores da Gamboa de Baixo denunciam ao MP violações de direitos em ações policiais

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Bruno Wendel
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:29
Moradores da Gamboa de Baixo, em Salvador, levaram ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) denúncias de supostas violações de direitos humanos e de ações policiais que, segundo eles, atingem de forma indiscriminada quem vive ou frequenta a comunidade. As reclamações foram apresentadas nesta quarta-feira (23), durante uma reunião de escuta realizada no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (Caodh).
Moradores da Gamboa de Baixo denunciam violações de direitos em ações da PM
De acordo com os representantes da comunidade e do IDEAS – Assessoria Popular, as intervenções policiais não estariam distinguindo moradores, turistas e pessoas apontadas como alvos das operações. O encontro reuniu integrantes do MP-BA, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.
A reunião foi conduzida pelos promotores de Justiça Rogério Queiroz, coordenador do Caodh, e Hugo Casciano, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp). Também participaram a ouvidora da SJDH, Driele Amunã; a coordenadora de Proteção e Defesa de Direitos Humanos da Superintendência de Direitos Humanos, Daniele Rebouças; os representantes do IDEAS Wagner Moreira, Selma Souza e André Barbosa; além da equipe técnica do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.