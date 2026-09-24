APURAÇÃO

Moradores da Gamboa de Baixo denunciam ao MP violações de direitos em ações policiais

Comunidade e representantes de entidade de assessoria popular relataram supostos desvios de conduta durante reunião com promotores e órgãos estaduais

Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:29

Jovens foram mortos por PMs na Gamboa Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Moradores da Gamboa de Baixo, em Salvador, levaram ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) denúncias de supostas violações de direitos humanos e de ações policiais que, segundo eles, atingem de forma indiscriminada quem vive ou frequenta a comunidade. As reclamações foram apresentadas nesta quarta-feira (23), durante uma reunião de escuta realizada no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (Caodh).

Moradores da Gamboa de Baixo denunciam violações de direitos em ações da PM 1 de 9

De acordo com os representantes da comunidade e do IDEAS – Assessoria Popular, as intervenções policiais não estariam distinguindo moradores, turistas e pessoas apontadas como alvos das operações. O encontro reuniu integrantes do MP-BA, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.