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Moradores da Gamboa de Baixo denunciam ao MP violações de direitos em ações policiais

Comunidade e representantes de entidade de assessoria popular relataram supostos desvios de conduta durante reunião com promotores e órgãos estaduais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:29

Jovens foram mortos por PMs na Gamboa
Jovens foram mortos por PMs na Gamboa Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Moradores da Gamboa de Baixo, em Salvador, levaram ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) denúncias de supostas violações de direitos humanos e de ações policiais que, segundo eles, atingem de forma indiscriminada quem vive ou frequenta a comunidade. As reclamações foram apresentadas nesta quarta-feira (23), durante uma reunião de escuta realizada no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (Caodh).

Moradores da Gamboa de Baixo denunciam violações de direitos em ações da PM

MPBA ouve moradores da Gamboa de Baixo sobre violações de direitos por Liz Severo
Jovens foram mortos por PMs na Gamboa por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Execução na Gamboa: secretário comenta júri popular de PMs por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
PMs são denunciados por mortes na Gamboa por Arquivo CORREIO
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MPBA ouve moradores da Gamboa de Baixo sobre violações de direitos por Liz Severo

De acordo com os representantes da comunidade e do IDEAS – Assessoria Popular, as intervenções policiais não estariam distinguindo moradores, turistas e pessoas apontadas como alvos das operações. O encontro reuniu integrantes do MP-BA, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.

A reunião foi conduzida pelos promotores de Justiça Rogério Queiroz, coordenador do Caodh, e Hugo Casciano, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp). Também participaram a ouvidora da SJDH, Driele Amunã; a coordenadora de Proteção e Defesa de Direitos Humanos da Superintendência de Direitos Humanos, Daniele Rebouças; os representantes do IDEAS Wagner Moreira, Selma Souza e André Barbosa; além da equipe técnica do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.

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