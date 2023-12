Moradores reclamam de insegurança após corpo ser encontrado na Barra

Depois que o corpo de uma mulher foi encontrado no Largo do Farol da Barra , em Salvador, nesta quarta-feira (20), uma viatura e uma base móvel da Polícia Militar ficaram de plantão no local. O movimento de turistas, moradores e trabalhadores foi intenso pela manhã. A movimentação policial atraiu a atenção dos transeuntes e algumas pessoas reclamaram da sensação de insegurança no bairro.

Segundo testemunhas, a mulher que foi encontrada morta no Largo do Farol da Barra vivia em situação de rua e chegou ao local nesta terça-feira (19), acompanhada por outra mulher. As duas foram atacadas durante a madrugada. Ainda segundo as testemunhas, o assassino também vive em situação de rua e é conhecido na região. Ele teria usado uma pedra para agredir as duas. Uma mulher foi socorrida com vida e a outra morreu no local. Elas não foram identificadas.