ENTREGA

Morar Melhor chega a 300 famílias em Marechal Rondon

Prefeitura de Salvador reforma mais 150 casas no bairro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 17:12

Entrega de casas reformadas em Marechal Rondon Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O programa Morar Melhor chegou pela segunda vez a Marechal Rondon. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) visitou o bairro nesta quinta-feira (13) para entregar mais 150 casas reformadas através da iniciativa, mudando a realidade de famílias que viviam em condições de vulnerabilidade. No total, 300 residências já foram beneficiadas com melhorias estruturais na localidade. >

Técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) se reúnem com os moradores para definir, em conjunto, as melhorias a serem realizadas nas residências. Cada imóvel pode receber até R$ 11 mil em reformas, que incluem pintura, reboco, troca de telhado, esquadrias e instalações sanitárias, entre outras intervenções. Além disso, o programa pode contemplar a construção ou adequação de banheiros e cozinhas, bem como a manutenção ou ampliação do sistema elétrico.>

“Esse programa faz uma verdadeira transformação na vida das famílias. Eu digo sempre que não há nada mais importante para o ser humano do que a sua casa. A gente faz tantas intervenções nos bairros, em todas as áreas, mas nada se compara a esse programa, que tem a capacidade de tocar no coração das pessoas, porque reforma e muda a vida delas sem mudá-las de endereço”, afirmou Bruno.>

Uma das contempladas nesta nova etapa em Marechal Rondon foi Luci Mari Dias Cardoso, de 65 anos, moradora do bairro desde a infância. Aposentada, ela vive com filhos, netos e bisnetos e destacou a importância da iniciativa para a sua família. “Antes do Morar Melhor, o maior problema da minha casa era o telhado, principalmente nos dias de chuva, porque molhava muito”, contou.>

“Sou moradora daqui há 50 anos e sempre tive vontade de ajeitá-la, mas não tinha condições. Aí veio o Morar Melhor e realizou o meu sonho. Estou muito feliz, não tenho nem palavras para agradecer por tudo o que foi feito. Hoje durmo tranquila na minha casa, que está toda bonitinha. Também posso receber visitas sem ficar com vergonha, porque ela está toda arrumada”, completou Luci.>

Bruno relatou a conversa que teve com a moradora: “Não são palavras minhas, foram palavras dela, quando cheguei aqui: ‘Prefeito, agora eu moro numa casa de verdade’. Eu quis saber por que ela estava dizendo aquilo, e ela me disse que era uma casa em que, quando chovia, molhava toda, tinha infiltrações, não tinha reboco, não tinha pintura. Vivia em insalubridade, e aí o Morar Melhor veio e trouxe o que é mais importante na vida do cidadão: dignidade”, afirmou Bruno.>

Criado em 2015, o programa Morar Melhor chega a 10 anos de existência consolidado como um case de sucesso em requalificação habitacional. A iniciativa, que já realizou 55 mil reformas na capital baiana, garante que milhares de famílias possam melhorar suas condições de moradia sem precisar mudar de endereço.>