SALVADOR

Morar Melhor chega a Plataforma pela quarta vez e alcança quase 1,2 mil casas reformadas

Programa da Prefeitura totaliza 1.193 residências beneficiadas no bairro

O bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebeu mais uma etapa do programa Morar Melhor, com 100 casas reformadas. As melhorias foram entregues nesta sexta-feira (7) pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e pelo secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza. >