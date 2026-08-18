Morar Melhor

Morar Melhor entrega 100 casas reformadas em Paripe

Morar Melhor chega a quase 2 mil imóveis beneficiados na região

D Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:11

Entre as famílias beneficiadas está a de Maria Hildete Lima de Souza Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, na segunda-feira (17), 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Esta é a quarta vez que o bairro é contemplado pela iniciativa, que já alcançou 1.988 imóveis reformados na região.

Durante a entrega das moradias, o prefeito Bruno Reis comentou sobre o impacto social da iniciativa na vida de famílias que não têm condições financeiras de realizar melhorias estruturais em suas próprias casas.

“Esse programa, gente, tem um alcance social enorme. É, sem sombra de dúvidas, talvez uma das maiores felicidades que eu terei quando me aposentar da minha vida pública e olhar para trás e dizer: nós criamos aquele programa, já reformamos mais de 60 mil casas em Salvador e levamos dignidade para as famílias”, disse.

Criado para promover melhorias habitacionais em comunidades em situação de maior vulnerabilidade social, o Morar Melhor realiza intervenções como recuperação de telhados, reboco, pintura, instalação de pisos e esquadrias, reforma de banheiros e outras adequações estruturais, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores.

Entre as famílias beneficiadas está a de Maria Hildete Lima de Souza, 56 anos, que vive na comunidade há 47 anos. Antes da reforma, a casa enfrentava problemas principalmente no telhado, que apresentava vazamentos e provocava infiltrações nas paredes. A situação chegou a danificar móveis da família. A moradora criou as três filhas na casa onde vive há quase cinco décadas: Carla, de 35 anos; Michele, de 30; e Milena, de 22. Atualmente, moram no imóvel Maria Hildete, o esposo, Carlos, a filha Milena e os netos Pedro e Laura.

“Antes, o telhado vazava muito, tinha muitos vazamentos. Molhava tudo. Quando chovia, molhava tudo. A gente já perdeu vários guarda-roupas por causa da infiltração, porque molhava todas as paredes. Perdemos bastante coisa”, relatou Maria Hildete.

Durante a entrega das moradias, o prefeito Bruno Reis comentou sobre o impacto social da iniciativa na vida das famílias Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Na residência, as intervenções incluíram a troca do telhado, a instalação e substituição de janelas e portas, a troca do vaso sanitário e do piso, além de melhorias na parte elétrica. Para a moradora, a mudança no telhado foi uma das principais transformações.