Morgan Freeman vem a Salvador para participar de festival internacional

O renomado ator, diretor e produtor norte-americano Morgan Freeman vai desembarcar na capital baiana por um motivo especial. Ele será o convidado de honra e embaixador cultural do Festival Liberatum, que acontece entre os dias 3 e 5 de novembro e contará ainda com as presenças de Naomi Campbell, Taís Araújo e Alcione.



Na ocasião, Freeman será homenageado pela sua contribuição ao cenário cultural mundial. Para isso, o evento prepara uma retrospectiva da obra cinematográfica do premiado artista no Centro Histórico de Salvador.