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Morre Aline Rapadura, produtora executiva das primeiras 15 edições do Festival de Verão

Baiana, Aline atuou em eventos como The Town, Lollapalooza, Salão do Automóvel e Festival de Interlagos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:43

Aline Rapadura
Aline Rapadura Crédito: Reprodução/Instagram

A produtora cultural baiana Aline Rapadura morreu após sofrer um mal súbito no último domingo (25), em São Paulo, onde residia há dez anos. Ela tinha 49 anos.

Produtora executiva das primeiras 15 edições do Festival de Verão, Aline era uma profissional conhecida e respeitada nos cenários cultural e corporativo, sempre à frente de grandes espetáculos, feiras, congressos, exposições e festas.

Em São Paulo, também atuou em eventos como The Town, Lollapalooza, Salão do Automóvel e Festival de Interlagos, além de inúmeras produções teatrais, a exemplo de O Pequeno Príncipe, com Luana Piovani, de quem era grande amiga.

Nas redes sociais, Luana Piovani lamentou a perda de Aline. “Ali-mãe, eu te amo pra sempre! Você tá bem, eu sei, difícil é organizar aqui”, escreveu. O ator Guimarães também publicou uma mensagem de despedida. “Minha amiga Aline, vamos sentir tanto sua falta, sua alegria, sua vitalidade. Que perda”, escreveu.

A produtora cultural Piti Canella também lamentou a morte. “Hoje me despeço da minha amiga Aline Rapadura, uma produtora cultural incrível, inteligente, sagaz, excelente em tudo que fazia e, acima de tudo, uma pessoa feliz. Construiu uma família linda. A vida levou cada uma pro seu canto, mas todo reencontro era carinho, atenção e cuidado”, escreveu.

O corpo da produtora cultural será velado nesta quarta-feira (28), a partir das 8h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. O sepultamento está marcado para as 14h.

Aline Rapadura deixa o viúvo, Joca, e a filha Lis, de 12 anos.

Tags:

Bahia

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