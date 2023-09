Morre aos 84 anos a a historiadora juazeirense Bebela Figueredo

Morreu aos 94 anos, em Juazeiro, a historiadora Bebela Figueiredo. A prefeitura da cidade declarou neste sábado (9) luto oficial de 3 dias pela morte da professora.



Maria Isabel Figueiredo Pontes, mais conhecida como Bebela, foi uma das personalidades de maior destaque de Juazeiro, especialista na cultura e história da cidade.



“É com muito pesar que soubemos do falecimento da nossa querida Bebela, uma pessoa que mantinha viva a história de Juazeiro e deu uma grande contribuição à cultura da nossa terra. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade. Aos parentes e amigos, desejo os mais profundos sentimentos e juntamente com toda a população, nossos mais sinceros sentimentos”, afirmou a prefeita Suzana Ramos.