LUTO

Morre Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba

Causa da morte não foi informada

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:09

Márcio Augusto Costa Crédito: Reprodução

O professor Márcio Augusto Ferreira Moura Costa, que lecionava no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba), morreu no último domingo (16). A informação foi divulgada pelo instituto nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

"Neste momento, expressamos nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de compartilhar de sua vida e trajetória", diz trecho da nota publicada pela unidade acadêmica.

Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba 1 de 9

Márcio era graduado em Direito pela Ufba desde 2014 e atuou como estagiário nas áreas cível, previdenciária e consumerista. Também era mestre em Direito pela universidade e foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) durante o mestrado.