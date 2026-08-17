Morre Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba

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Millena Marques
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:09
O professor Márcio Augusto Ferreira Moura Costa, que lecionava no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba), morreu no último domingo (16). A informação foi divulgada pelo instituto nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.
"Neste momento, expressamos nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de compartilhar de sua vida e trajetória", diz trecho da nota publicada pela unidade acadêmica.
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba
Márcio era graduado em Direito pela Ufba desde 2014 e atuou como estagiário nas áreas cível, previdenciária e consumerista. Também era mestre em Direito pela universidade e foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) durante o mestrado.
Além da formação jurídica, era graduado em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (Inglês) pela Ufba. Em 2022, conquistou o segundo lugar no processo seletivo para contratação de professor substituto de Língua Portuguesa da universidade, conforme o Edital Interno nº 2/2022.