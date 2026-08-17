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Morre Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba

Causa da morte não foi informada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:09

Márcio Augusto Costa
Márcio Augusto Costa Crédito: Reprodução

O professor Márcio Augusto Ferreira Moura Costa, que lecionava no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba), morreu no último domingo (16). A informação foi divulgada pelo instituto nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

"Neste momento, expressamos nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de compartilhar de sua vida e trajetória", diz trecho da nota publicada pela unidade acadêmica.

Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba

Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução
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Márcio Augusto Costa, professor do Instituto de Letras da Ufba por Reprodução

Márcio era graduado em Direito pela Ufba desde 2014 e atuou como estagiário nas áreas cível, previdenciária e consumerista. Também era mestre em Direito pela universidade e foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) durante o mestrado.

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Além da formação jurídica, era graduado em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (Inglês) pela Ufba. Em 2022, conquistou o segundo lugar no processo seletivo para contratação de professor substituto de Língua Portuguesa da universidade, conforme o Edital Interno nº 2/2022.

Tags:

Ufba

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