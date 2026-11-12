LUTO

Morre o desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, ex-vice-presidente do TJBA, aos 74 anos

Magistrado atuou por mais de quatro décadas na Justiça baiana

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:44

Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo deixa legado de 45 anos na magistratura Crédito: Divulgação

O desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, ex-vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), morreu na quarta-feira (11), aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo próprio tribunal e pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), que divulgaram notas de pesar.

O velório será realizado nesta quinta-feira (12), a partir das 12h, na Sala 03 do Cemitério Campo Santo, em Salvador. A cerimônia de cremação está prevista para as 14h, no mesmo local. A causa da morte não foi confirmada.

Carlos Roberto ingressou na magistratura após aprovação em concurso público em 1981. Durante 16 anos, atuou em comarcas do interior da Bahia, passando pelos municípios de Curaçá, Caculé e Itapetinga.

Posteriormente, foi transferido para Salvador, onde integrou a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em 2009, foi promovido ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento, com votação unânime dos presentes à sessão do Tribunal Pleno.

Entre 2020 e 2022, exerceu a função de 1º vice-presidente do TJBA. Atualmente, integrava a 2ª Câmara Criminal do tribunal.

Em nota, o presidente do TJBA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, lamentou a morte do colega e ressaltou que a magistratura baiana perde um profissional cuja trajetória foi marcada pela “dedicação ao serviço público e pelo compromisso com a Justiça”.