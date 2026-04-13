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Morre o radialista esportivo Manuel Messias aos 69 anos

Repórter ficou conhecido por cobrir a dupla Ba-Vi no rádio esportivo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:02

Manuel Messias
Manuel Messias Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (13) o repórter e radialista Manuel Messias, de 69 anos, em Salvador. Ele é conhecido pelo trabalho no rádio esportivo da Bahia.

Manuel Messias cobriu a dupla Ba-Vi e a Seleção Brasileira na Rádio Sociedade. O radialista tratava um câncer de pulmão desde o final de 2025 e completaria 70 anos em junho.

Manuel Messias

Manuel Messias por Reprodução
Manuel Messias por Reprodução
Manuel Messias por Reprodução
Manuel Messias por Reprodução
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Manuel Messias por Reprodução

"Com profundo pesar, nos despedimos de Manuel Messias. Ele fez parte da equipe de esportes da Rádio Sociedade, deixando sua marca com dedicação, profissionalismo e, acima de tudo, muita alegria. Sua voz, sua presença e sua paixão pelo esporte ficarão eternamente na memória de colegas, ouvintes e amigos", lamentou a Rádio Sociedade, em nota.

Em nota publicada no Instagram, o Esporte Clube Bahia lamentou o falecimento do radialista. "O Esquadrão lamenta o falecimento de Manuel Messias, ícone da @radiosociedadedabahia, onde passou décadas como repórter setorista do clube", diz trecho.

O sepultamento está marcado para 16h30 no Cemitério Campo Santo, na Federação.

Tags:

Bahia Salvador

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