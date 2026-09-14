LUTO

Morre segunda vítima de acidente na BR-110, em Alagoinhas

Carro saiu da pista e invadiu acostamento da estrada

Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:08

PRF nas estradas Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Paraíba

A segunda vítima do acidente de trânsito na BR-110, em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, morreu na manhã desta segunda-feira (14). A primeira morte foi confirmada no dia do acidente, na tarde de domingo (13).

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 352 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e invadiu o acostamento.

As duas vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Orlan Guimarães não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.

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A outra vítima, que era namorada de Orlan, foi resgatada em estado grave para uma unidade de saúde da região, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira. Ela foi identificada apenas como Maria.

Em nota, familiares e amigos de Orlan lamentaram a morte. "Neste momento de dor, nos despedimos com o coração apertado, mas profundamente agradecidos a Deus por todos os momentos que tivemos ao seu lado, por seu amor, sua alegria e por todas as lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações", diz trecho do comunicado.