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Morre segunda vítima de acidente na BR-110, em Alagoinhas

Carro saiu da pista e invadiu acostamento da estrada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:08

PRF nas estradas
PRF nas estradas Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Paraíba

A segunda vítima do acidente de trânsito na BR-110, em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, morreu na manhã desta segunda-feira (14). A primeira morte foi confirmada no dia do acidente, na tarde de domingo (13).

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 352 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e invadiu o acostamento.

As duas vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Orlan Guimarães não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

A outra vítima, que era namorada de Orlan, foi resgatada em estado grave para uma unidade de saúde da região, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira. Ela foi identificada apenas como Maria.

Leia mais

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Em nota, familiares e amigos de Orlan lamentaram a morte. "Neste momento de dor, nos despedimos com o coração apertado, mas profundamente agradecidos a Deus por todos os momentos que tivemos ao seu lado, por seu amor, sua alegria e por todas as lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações", diz trecho do comunicado.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Tags:

Acidente Alagoinhas

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