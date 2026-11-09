MAUS-TRATOS?

Morte de Chihuahua em pet shop: investigação apura suspeita de agressões durante banho

A morte da cadela completa um ano e a Polícia Civil não indiciou os acusados; caso ainda segue sem decisão

Bruno Wendel

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Morte de Chihuahua em pet shop Crédito: Reprodução

Pancadas e jatos de água direcionados à cabeça, além de uma contenção considerada inadequada. Essas são algumas das condutas apontadas pela tutora, uma advogada baiana, no inquérito que apura a morte de Miyeon, uma Chihuahua de apenas 10 meses, em um pet shop de São Paulo. Segundo a representação apresentada por ela à Polícia Civil, a frágil estrutura da cadela, de apenas 1,3 kg, não resistiu aos supostos maus-tratos durante o banho.

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A morte completou um ano no último dia 4, mas a investigação ainda não esclareceu se o óbito teve relação com possíveis agressões. A advogada também ajuizou uma ação indenizatória na 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, mas a Justiça ainda não decidiu.

Imagens das câmeras de segurança do pet shop, depoimentos e laudos integram o inquérito, que reúne questionamentos sobre os procedimentos adotados durante o banho e o socorro prestado a Miyeon, além da conduta dos responsáveis pelo estabelecimento. O pet shop funciona no Jardim Paulista, bairro nobre da capital paulista, conhecido pelos imóveis de alto padrão, restaurantes e comércio de luxo.

De acordo com o relato apresentado à polícia, a advogada disse que, em 4 de novembro de 2025, Miyeon foi entregue ao pet shop em boas condições de saúde. Ela afirma que a cadela era dócil e não apresentava histórico conhecido de problemas que justificassem o episódio. Entre os relatos mais graves, a tutora sustenta que as imagens das câmeras mostram o que ela considera agressões físicas durante o banho, incluindo golpes ou tapas na cabeça, além de jatos de água direcionados à região. Ela também questiona a forma como o animal foi contido e manipulado durante o procedimento.

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A tutora afirma que uma das gravações mostraria o banhista dando supostos tapas na cabeça do animal e permanecendo imóvel por cerca de 20 segundos, enquanto a cadela estava na água e aparentemente já havia perdido os sentidos. O CORREIO teve acesso ao trecho. Nas imagens, pouco depois dos 20 minutos de gravação, Miyeon, que era banhada junto com outro cão, aparece inquieta. Em seguida, o funcionário faz, mais de uma vez, um movimento com a mão em direção à cabeça da filhote. Instantes depois, a cadela deixa de reagir e é socorrida pelo funcionário. O episódio aparece entre os minutos 20 e 22min26s de um dos vídeos anexados ao inquérito.

Miyeon foi levada pela veterinária, que também é sócia do pet shop, ao Hospital Veterinário UFAPE. O óbito foi confirmado no local. Segundo a versão apresentada pela veterinária, Miyeon ainda apresentava batimentos cardíacos, embora estivesse com bradicardia e respiração lenta, quando foi retirada do pet shop. Já o registro da UFAPE informa que a cadela chegou em parada cardiorrespiratória, sem sinais vitais.

Depois, o corpo foi encaminhado ao Hospital Veterinário Veros, onde foi realizada a necropsia. O laudo apontou como causa da morte um choque neurogênico secundário ao aumento da pressão intracraniana, em decorrência de um quadro grave de hidrocefalia — acúmulo de líquido dentro do crânio —, de provável origem congênita.

No entanto, o documento ressalvou que não era possível excluir a influência de fatores estressantes anteriores à morte. Assim, embora a hidrocefalia tenha sido apontada como a condição associada ao quadro fatal, o laudo não descartou que algum fator estressante anterior ao óbito possa ter contribuído para a descompensação do organismo da cadela. O documento, porém, não afirma que o banho tenha provocado essa reação.

A tutora, por sua vez, sustenta que a veterinária registrou no relatório de atendimento procedimentos de emergência que não teriam sido realizados. Para ela, as informações do documento contradizem as imagens das câmeras de segurança, que, segundo sua interpretação, mostram Miyeon já desacordada ao ser retirada do banho. A tutora aponta possível prática de falsidade ideológica na elaboração do relatório.

A defesa do pet shop contesta as acusações. No processo, alega que a morte decorreu de uma condição congênita grave e que não há evidências de agressão física intencional. Sustenta ainda que o laudo necroscópico não identificou lesões traumáticas capazes de explicar a morte, que a veterinária agiu corretamente ao encaminhar o animal ao hospital e que não houve falsificação documental. A defesa também afirma que não há elementos que comprovem a intenção de provocar sofrimento à cadela.