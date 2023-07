Morte de jovem pela PM tem relação com traficante executado em ambulância, dizem testemunhas

Chapada do Rio Vermelho. Crédito: Chapada do Rio Vermelho

A mesma operação policial em que Paulo Vitor Santos Soares, o “Manga”, foi baleado no bairro da Santa Cruz pela Polícia Militar - e depois executado após ser retirado da ambulância que o socorria na entrada do Hospital Tereza de Lisieux, no Itaigara, na noite deste sábado (1) - , também resultou na morte de Pablo de Souza Santos, 19, na Chapada do Rio Vermelho. Os dois casos são investigados pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com testemunhas, não houve confronto. “Os policiais chegaram, como sempre, atirando”, conta um senhor, que conhecia Pablo. Segundo ele, o jovem, conhecido como “Gordo”, foi baleado na Rua São Pedro, na Chapada do Rio Vermelho. “Ele estava muito ferido e inconsciente. Jogaram no fundo da viatura e levaram”, relatou a testemunha na manhã deste domingo (2), após apontar a rua onde ainda havia marcas de sangue no chão.

Segundo outros moradores, policiais militares chegaram à região por volta das 16h de sábado e, pouco depois, houve vários disparos. “Foi muita bala. Teve carro e casas atingidos”, disse um comerciante que vive na região. Outro homem contou que nunca presenciou “Gordo” fazer nada de errado, porém mantinha uma amizade com “Manga” que, segundo ele, fazia parte do Comando Vermelho. “Gordo não se metia em nada, mas gostava de andar no meio deles. Era muito amigo do tal do ‘Manga’, que mataram ontem”, contou.

Ainda de acordo com ele, havia um rumor no bairro de que “Manga” tinha envolvimento na morte do policial militar Gleidson Santos de Carvalho, de 33 anos, assassinado durante um assalto dentro de uma loja no Parque Bela Vista, em maio deste ano. “A gente acha que foi por isso que os policiais vieram aqui ontem. Porém, no dia em que o PM foi morto, ‘Manga’ estava almoçando aqui, na rua”, contou.

PM diz que houve confronto

De acordo com informações da Polícia Militar, unidades da 40ª CIPM realizavam patrulhamento no final da tarde de sábado na Travessa Gilberto Giffoni, “quando se depararam com um grupo de homens armados que, ao avistarem os PMs, efetuaram disparos de arma de fogo”. “Houve revide e, após a troca de tiros, os policiais encontraram um homem ferido, que foi imediatamente socorrido para o HGE, onde não resistiu aos ferimentos”.

Ainda segundo a PM, com o rapaz foram apreendidos uma pistola calibre 380 com numeração raspada, um carregador e munições, além de certa quantidade de droga.

A Polícia Civil disse que 1ª Delegacia de Homicídios investiga a morte decorrente de intervenção policial. “Segundo relato da guarnição da Polícia Militar, que registrou a ocorrência, durante incursão na região, eles depararam com um grupo de nove indivíduos que atiraram contra a equipe. Ainda de acordo com a comunicação, os policiais dispararam em revide, atingindo Pablo”, diz através de nota.

Ainda segundo a Polícia Civil, a morte de Pablo “trata-se da mesma ocorrência da qual teve origem o socorro, pelo Samu, de Paulo Vitor Santos Soares, de 20 anos, que foi baleado na Av. Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, na noite de sábado”, diz nota.