MAUS-TRATOS?

Morte de macaco-prego: 'filho' de Marcell Moares vivia preso em jaula nos fundos de casa, dizem vizinhos

Moradores relatam fugas frequentes de Alcebíades e afirmam que o animal era mantido em cativeiro; ex-parlamentar é acusado também de ficar nu na varanda

Bruno Wendel

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:11

Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos Crédito: Reprodução

Em uma jaula de aproximadamente 1,90 m por 80 centímetros, nos fundos de uma casa, o macaco-prego tratado como “filho” passava a maior parte do dia. Conhecido como Alcebíades ou Bill, o animal protagonizou uma confusão nesta semana no condomínio Alphaville 2, na Avenida Paralela, e morreu após ser capturado. Ele só deixava o cativeiro quando o tutor, o ex-deputado Marcell Moraes, o exibia nas redes sociais ou quando fugia e invadia outras residências de alto padrão.

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“O animal passava o dia todo preso na jaula, debaixo de sol e chuva. O bicho ficava estressado. Eu via da minha varanda. Ele (Marcell) só queria o animal para ganhar likes nas redes sociais”, declarou, na manhã desta sexta-feira (9), um dos moradores, vizinho do ex-parlamentar, que já venceu eleições defendendo a causa animal. "Como é que alguém diz gostar de bichos e faz isso", dispara uma moradora.

A situação da jaula que, segundo moradores, mantinha o animal confinado, é conhecida entre os residentes do Alphaville 2. No interior da estrutura, há alguns lençóis e um bicho de pelúcia. Na área externa, também há lençóis. “Ele ficava debaixo daqueles panos, inquieto, sofrendo o dia inteiro”, conta outra vizinha que também preferiu anonimato.

Na segunda-feira (5), o macaco-prego foi capturado após fugir da casa de Marcell, alugada há pouco mais de um ano, na Rua das Bromélias. O animal silvestre estava invadindo diversas residências e apresentando comportamento agressivo após morder algumas pessoas. Moradores relataram que Alcebíades ingeriu bebida alcoólica, álcool 70% e uma cartela de medicamentos encontrados no interior de um dos imóveis invadidos. Essas circunstâncias podem ter contribuído para a alteração de seu comportamento, hipótese que depende de confirmação.

Fugas

Na manhã desta sexta-feira (9), o CORREIO esteve na Rua das Bromélias. Um dos vizinhos de Marcell contou que Alcebíades já havia fugido mais de uma vez e que, em todas as ocasiões, o animal não aceitava a aproximação do tutor.

“Ele (Bill) vinha procurar a minha esposa, que gostava dele. Em um dia, o macaco estava abraçado à perna da minha mulher. Quando Marcell chegou, Bill mostrou os dentes, e foi aí que Marcell chamou alguém da casa dele para pegar o bicho. Era sempre assim. Quando fugia, o macaco voltava para casa com um preposto, nunca com ele (Marcell), porque tinha medo”, relatou.

Antes de ser colocado na jaula nos fundos da casa, Alcebíades era mantido preso em um dos quartos do imóvel, segundo o vizinho de Marcell Moraes. De acordo com o morador, a mudança ocorreu depois que o macaco começou a danificar o cômodo e a fugir repetidamente. A jaula foi instalada no deck da piscina.

“Logo quando chegou, o macaco ficava preso num quarto. Eu sei porque via da janela. Só que o macaco estava detonando o quarto. Não sei se foi pelo estrago ou pelas fugas, mas ele colocou o macaco na jaula, deixada no deck da piscina. Quando escapava, ninguém tocava no animal porque ele mordia, a não ser os funcionários do condomínio”, afirmou o morador.

Segundo os vizinhos, Marcell acumula uma dívida de mais de R$ 15 mil com o condomínio, referente a multas pelas fugas de Alcebíades e por supostas infrações cometidas pelo próprio ex-deputado. Há relatos de que o ex-parlamentar tinha o hábito de ficar despido na varanda do imóvel. Entre maio e junho, teriam ocorrido pelo menos três episódios, dois deles presenciados por crianças.

“Minhas crianças brincavam na rua. De repente, minha filha entrou assustada, falando: ‘Mãe, tem um homem nu aqui na rua’. Meu marido e outro morador foram verificar e, de fato, ele (Marcell) estava na varanda, ao telefone e nu”, contou uma moradora. Segundo ela, após ser questionado, Marcell se desculpou. Em relação às multas citadas na reportagem, a administração do condomínio não comentou.

Em junho, outra mãe disse que os filhos também teriam visto Marcell despido na varanda. No mesmo mês, uma funcionária de uma das residências chegava para trabalhar quando se deparou com a cena. “Ele estava na varanda, sem roupas, tomando café”, relatou.

Arremesso

Após a confirmação da morte do macaco-prego, nesta quinta-feira (8), o ex-deputado teria discutido com moradores e arremessado um objeto metálico contra uma das residências. Segundo a proprietária do imóvel, Marcell, revoltado, teria responsabilizado os vizinhos pelo ocorrido.

“Ele fez uma live nas redes sociais primeiro, ameaçando todo mundo aqui de morte, dizendo que nós tínhamos matado o macaco, fazendo um escândalo”, contou a moradora.

A mulher afirmou que uma das vidraças de sua casa foi quebrada por um objeto metálico que, segundo ela, teria sido arremessado pelo ex-parlamentar. “Cheguei em casa e as minhas duas cachorras estavam cobertas de vidro. Por pouco elas não foram atingidas”, relatou.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, Moraes pede desculpas aos moradores da residência e afirma ter confundido o imóvel. “Acabo de saber que a casa que eu acusei não foi a casa correta. A menina que estava comigo falou que era aquela casa, mas não era”, disse. “Pode ter certeza que a casa que fez isso com meu filho vai pagar caro”, acrescentou Moraes.

A jovem mencionada pelo ex-deputado aparece ao lado dele em outro vídeo. Na gravação, ela relata que o macaco teria sido atingido por um golpe de pá desferido por um dos vizinhos, que tentava afastá-lo da residência durante a fuga do animal, na última segunda-feira (5).

A versão foi contestada pela moradora, que afirmou que havia uma pessoa segurando uma pá de brinquedo para evitar que o animal se aproximasse. “Na hora, o macaco tomou a pá e ficou segurando, mas ninguém bateu nele”, declarou.

Nas redes sociais, Moraes comentou a morte do animal. “Ele saiu daqui saudável e foi levado pela polícia depois de entrar na casa de vizinhos do Alphaville 2. Agora, meu filho está morto, e eu exijo uma perícia séria e independente. Quero saber o que aconteceu com ele, desde o contato com os vizinhos, durante a ação policial e enquanto esteve sob os cuidados do Cetas e do Inema. Há suspeita de envenenamento, e nenhuma etapa pode ficar sem investigação”, escreveu o ex-deputado.

Posicionamento

O caso foi registrado na 12ª Delegacia (Itapuã) e está na fase de coleta de depoimentos.

Nesta sexta-feira (9), a Associação Alphaville 2 emitiu uma nota de repúdio “diante das declarações caluniosas, difamatórias e infundadas proferidas por Marcell Carvalho de Moraes e veiculadas nas redes sociais e na imprensa”.

“É necessário informar que são inaceitáveis e levianas as ilações que buscam atribuir ao loteamento, à sua diretoria e aos seus colaboradores de segurança qualquer responsabilidade pela morte do primata ‘Alcebíades’, mantido sob ‘cuidados’ do referido morador, tampouco as graves e falsas acusações de envenenamento ou maus-tratos”, diz o comunicado.

A nota termina afirmando que a associação adotará “todas as providências jurídicas cabíveis nas esferas cível e criminal para coibir as condutas abusivas, restabelecer a verdade dos fatos e responsabilizar os autores das ofensas e ameaças dirigidas à comunidade”.

Marcell Moraes estaria de mudança