ASSASSINATO DE ADOLESCENTE

Morte no Paraíso Tropical: defesa do chef Beto Pimentel tentou adiar julgamento

Advogado do empresário alegou falta de contato com o cliente e pediu para deixar o caso, mas magistrada rejeitou

Bruno Wendel

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:00

Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio

Na tentativa de adiar o júri popular marcado para esta segunda-feira (16), as defesas do empresário e chef de cozinha Beto Pimentel, dono do antigo restaurante Paraíso Tropical, e de Antônio Santos Batista, funcionário do estabelecimento à época, apresentaram pedidos que não foram aceitos pela Justiça. O julgamento apura o assassinato do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos, baleado nos fundos do restaurante, no bairro do Resgate, há cerca de nove anos.

Caso Paraíso Tropical 1 de 43

O advogado Alano Bernardes Frank, que representa Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, apresentou um pedido para deixar o caso. Frank alegou que não conseguia manter contato com o cliente, que não seria tecnicamente adequado continuar defendendo alguém com quem não conseguia se comunicar e, por isso, a sessão do júri deveria ser adiada, caso não fosse possível resolver a situação da defesa.

No entanto, a juíza do caso rejeitou, justificando que o advogado que renuncia deve comunicar o cliente e continuar representando-o durante os dez dias seguintes à notificação, com exceção se outro profissional assumir antes. A decisão também registra que Beto Pimentel foi localizado e intimado pessoalmente por um oficial de Justiça em 28 de outubro de 2026.

Já Antônio é assistido pela Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), que questionou a intimação por edital, argumentando que as certidões apresentadas não demonstravam que todas as diligências necessárias para localizar o réu haviam sido realizadas. Mas a magistrada negou. Segundo ela, o acusado foi citado pessoalmente no início do processo e recebeu conhecimento formal da acusação; como não foi localizado posteriormente para ser intimado da decisão de pronúncia, acabou intimado por edital.

O crime

Guilherme era o caçula de dois filhos e morava com a família em Pernambués. À época, ele cursava o 8º ano (antiga 7ª série) do Colégio Estadual Ministro Ademar Baleeiro, que fica no mesmo bairro. No dia 17 de abril de 2017, ele e outros amigos coletavam frutas em uma região conhecida como "roça", próxima ao portão que dá acesso aos fundos do restaurante Paraíso Tropical, quando foi atingido na cabeça por tiros. Segundo o MPBA, Beto Pimentel ofereceu a arma que mantinha em sua residência para Fabilson Silva, que, por um buraco no portão de acesso à "roça", teria atirado contra o adolescente a uma distância aproximada de nove metros.