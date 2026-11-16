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Morte no Paraíso Tropical: defesa do chef Beto Pimentel tentou adiar julgamento

Advogado do empresário alegou falta de contato com o cliente e pediu para deixar o caso, mas magistrada rejeitou

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:00

Caso Paraíso Tropical
Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio

Na tentativa de adiar o júri popular marcado para esta segunda-feira (16), as defesas do empresário e chef de cozinha Beto Pimentel, dono do antigo restaurante Paraíso Tropical, e de Antônio Santos Batistafuncionário do estabelecimento à época, apresentaram pedidos que não foram aceitos pela Justiça. O julgamento apura o assassinato do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos, baleado nos fundos do restaurante, no bairro do Resgate, há cerca de nove anos.

Caso Paraíso Tropical

Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante por Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante por Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante por Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Marina Silva/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Marina Silva/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Marina Silva/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arisson Marinho/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arisson MarinhoArquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arisson Marinho/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arisson Marinho/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arquivo Correio
Caso Paraíso Tropical por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga /Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Chef Beto Pimentel e funcionário serão julgados pela morte de adolescente por Evandro Veiga/Arquivo Correio
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Caso Paraíso Tropical por Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio
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O advogado Alano Bernardes Frank, que representa Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, apresentou um pedido para deixar o caso. Frank alegou que não conseguia manter contato com o cliente, que não seria tecnicamente adequado continuar defendendo alguém com quem não conseguia se comunicar e, por isso, a sessão do júri deveria ser adiada, caso não fosse possível resolver a situação da defesa.

No entanto, a juíza do caso rejeitou, justificando que o advogado que renuncia deve comunicar o cliente e continuar representando-o durante os dez dias seguintes à notificação, com exceção se outro profissional assumir antes. A decisão também registra que Beto Pimentel foi localizado e intimado pessoalmente por um oficial de Justiça em 28 de outubro de 2026.  

Já Antônio é assistido pela Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), que questionou a intimação por edital, argumentando que as certidões apresentadas não demonstravam que todas as diligências necessárias para localizar o réu haviam sido realizadas. Mas a magistrada negou. Segundo ela, o acusado foi citado pessoalmente no início do processo e recebeu conhecimento formal da acusação; como não foi localizado posteriormente para ser intimado da decisão de pronúncia, acabou intimado por edital.

O crime

Guilherme era o caçula de dois filhos e morava com a família em Pernambués. À época, ele cursava o 8º ano (antiga 7ª série) do Colégio Estadual Ministro Ademar Baleeiro, que fica no mesmo bairro. No dia 17 de abril de 2017, ele e outros amigos coletavam frutas em uma região conhecida como "roça", próxima ao portão que dá acesso aos fundos do restaurante Paraíso Tropical, quando foi atingido na cabeça por tiros. Segundo o MPBA, Beto Pimentel ofereceu a arma que mantinha em sua residência para Fabilson Silva, que, por um buraco no portão de acesso à "roça", teria atirado contra o adolescente a uma distância aproximada de nove metros.

Ainda de acordo com o Ministério Público, Beto teria ordenado ao funcionário que atirasse nos demais adolescentes. Em seguida, segundo o MP, sem prestar socorro à vítima, o dono do restaurante e os dois funcionários teriam retirado o corpo do adolescente do local do crime e o deixado a uma distância aproximada de 350 metros, conforme laudo pericial do inquérito policial. "O tiro não foi vontade minha", disse Fabilson quando foi preso.

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